Uomo annulla il viaggio di nozze: "Mia moglie ha fatto una cosa imperdonabile a mio figlio"

Il matrimonio, in teoria, è il giorno più bello nella vita di due persone. Eppure in una coppia da poco sposata potrebbe essere iniziata una grave crisi. Il neo marito ha raccontato sul web del gesto "imperdonabile" della moglie a suo figlio, avuto da una precedente relazione.

Il matrimonio è un giorno indimenticabile per una coppia. Che vada a finire bene o male, rimane comunque una pagina di vita importantissima. Per preservare i ricordi, praticamente tutti gli sposi ingaggiano un fotografo professionista. Rivedere video e foto di quella giornata, a distanza di anni, può suscitare reazioni di gioia mista a nostalgia. Si dice spesso che le foto abbiano un fascino enorme, proprio perché le circostanze e le persone cambiano, mentre loro rimangono immutate.

Proprio le foto sono al centro di un litigio in una coppia che si è sposata di recente. Lo sposo lo ha raccontato in forma anonima su Reddit, social network che funziona in maniera molto simile ai vecchi forum. Qui esiste una sezione chiamata "Am I the Ass**le?", in cui gli utenti da tutto il mondo raccontato fatti di vita privata e chiedono chi sia lo "stro**o" (letteralmente). Un uomo ha annunciato di aver disdetto il viaggio di nozze perché sua moglie ha fatto qualcosa di imperdonabile nei confronti di suo figlio di 12 anni, avuto da una precedente relazione.

La moglie e le foto del matrimonio

Tutto è iniziato quando l'uomo ha rivisto le foto dell'evento. Scorrendole una ad una, ha notato che mancava una persona: suo figlio. "All'inizio ero in stato di shock e pensavo che fosse colpa del fotografo. Poi ne ho parlato con mia moglie e lei ha ammesso di aver chiesto al fotografo di rimuoverlo da tutte le foto con Photoshop". Il 12enne è nato da una relazione precedente dell'uomo. "Ero sotto shock perché mia moglie lo ha sempre voluto bene. Ha accettato subito che avessi un figlio ed ero certo che lo amasse, altrimenti non l'avrei sposata".

Più nello specifico: "Ha decorato la sua stanza quando ci siamo trasferiti, gli ha pagato due viaggi, gli dava spesso la paghetta e quando viaggiava gli portava sempre dei regalini". La donna si è giustificata dicendo che lo ha fatto rimuovere perché voleva conservare i momenti in cui loro due erano felici da soli, ma lui non le ha creduto: "È una ca***ta: ci sono altri membri della famiglia che non ha fatto togliere dalla foto". I due hanno litigato in maniera accesa e lui, di impulso, ha annullato il viaggio di nozze. "Ha provato a chiamare mio figlio, perché era certa che a lui non dispiaceva essere stato tagliato dalle foto. A quel punto mi sono arrabbiato ancora di più, gli ho detto di non coinvolgere mio figlio e ho deciso di annullare il viaggio di nozze. A questo, lei ha reagito malissimo, dice che mi sto comportando in maniera orrenda e che ho dimenticato quanto di buono ha fatto per mio figlio negli anni".

