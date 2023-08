Milano, 14 giorni dopo la tempesta il Naviglio Grande è ridotto così: le immagini indignano il web

Sono passati più di quindici giorni dal nubifragio che a Milano ha causato danni enormi ad automobili, palazzi e alberi. In alcune zone della città, come il Naviglio Grande, non è stata effettuata una pulizia appropriata e alcuni cittadini sul web hanno segnalato il disagio.

Il mese di luglio è stato molto complesso dal punto di vista climatico. In molte aree del Nord si sono verificati temporali violentissimi, accompagnati da tuoni, fulmini e venti fino a 100 km/h. Al Centro e al Sud Sud, nella seconda metà del mese, si sono registrate temperature altissime, con punte di 45 gradi nelle zone interne della Sicilia e della Sardegna. Non a caso, per giorni, il clima è stato l'argomento centrale del dibattito pubblico.

Milano è una della città settentrionali che più ha sofferto per gli eventi estremi. Due sono state le tempeste che hanno spaventato i residenti: la prima tra il 4 e il 5 luglio e la seconda, forse ancora più spaventosa, nella notte tra 24 e 25. I chicchi di grandine grandi quanto noci hanno causato danni ai parabrezza delle auto parcheggiate per strada e, nei casi più gravi, ai tetti delle case. Ma forse il simbolo del nubifragio di due settimane fa a Milano sono gli alberi sradicati. Secondo il ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del mare Nello Musumeci, Milano ha subito danni per 40 milioni di euro.

Milano, la zona del Naviglio Grande è così, a 14 giorni dalla tempesta

I più sfortunati sono sicuramente coloro che avevano lasciato l'auto per strada a pochi centimetri di distanza da un grosso albero. Quelli sradicati dal vento, infatti, hanno finito per schiacciare (letteralmente) molte macchine in sosta. Quasi tutti i veicoli che hanno visto un tronco cadere su di loro sono da buttare, dato che i danni sono letteralmente irreparabili. Una Lancia rossa è tra queste. Qualcuno l'aveva lasciata nei pressi del Naviglio Grande e un grosso albero l'ha distrutta, nel vero senso della parola. Alcuni writer hanno fatto il resto, aggiungendo i loro orrendi tag. Ma non solo: c'è anche un tronco su cui qualcuno ha scritto: "Panchina in ricordo del nubifragio del 25 luglio". Ecco le immagini pubblicate da Milano Nobile che stanno indignando il web:

Indubbiamente quanto successo è classificabile come evento straordinario, ma non si capisce perché l'auto in questione non sia ancora stata rimossa, così come il tronco. Qualcuno scherza: "La macchina è un'installazione artistica?". L'arte, si sa, non ha limiti e qualcuno potrebbe pensare che una macchina tranciata da un grosso tronco possa diventare un'opera da esposizione. Al di là delle battute, il Naviglio Grande non è l'unica area di Milano dove si vedono in maniera ancora chiara le conseguenze dell'evento climatico estremo del 25 luglio. Si spera che la Lancia Ypsilon rossa e il tronco vengano rimossi il prima possibile, per andare avanti e ricominciare davvero.

