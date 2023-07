Affitti Milano, "Per 500 euro il letto è un divano di 125 centimetri!": ma la cosa peggiore è un'altra

Affitti Milano, spunta una stanza a 500 euro che non solo prevede come posto letto un divano di 1 metro e 25 centimetri, ma anche...

Prendere una casa in affitto a Milano può essere un'esperienza impegnativa a causa della grande richiesta di alloggi nella città e del mercato immobiliare competitivo. Il capoluogo lombardo è una città popolare e densamente abitata, con una grande domanda di alloggi. La forte concorrenza può rendere difficile trovare un'abitazione che soddisfi le proprie esigenze a un prezzo ragionevole. D'altra parte siamo in una delle metropoli italiane più costose, soprattutto se pensiamo di cercare una dimora nelle zone centrali e nelle aree più ambite.

A causa dell'elevata richiesta, siamo di fronte a una scarsità di offerte di case in affitto che soddisfino i criteri e soprattutto budget. Inoltre i proprietari possono avere requisiti rigidi per gli inquilini, come garanzie finanziarie o contratti di locazione a lungo termine. A volte, le proprietà in affitto possono essere affittate molto rapidamente, pertanto occorre sempre agire con tempestività quando si trova un'offerta. Per facilitare la ricerca di una casa in affitto a Milano, il primo suggerimento che viene in mente è quello di iniziare la ricerca con largo anticipo per avere modo di valutare varie opzioni disponibili.

Naturalmente, una valida soluzione - di solito - è utilizzare siti web e app di annunci immobiliari per esplorare le offerte disponibili e cercare di essere flessibili (le zone periferiche della città potrebbero offrire prezzi più convenienti). Il problema è che spesso, proprio sui siti web in questione, si scovano delle case da incubo!

Affitti Milano, la foto scattata per mostrare il posto letto è agghiacciante: "La protagonista sembra appena tornata da un rave"

Esiste una vera e propria 'paladina' delle case brutte o inospitali in affitto a Milano. Il suo nome sui social risponde a quello di @mangiapregasbatty. Proprio lei se la prende con tutti quegli affittuari che si comportano in maniera quasi irrispettosa proponendo dei veri e propri tuguri, oppure vendendo per stanze, quelle che stanze non sono. Oggi esaminiamo proprio quest'ultimo caso. A Milano, in zona Duomo, viene data in affitto quella che dovrebbe essere una camera con un letto, ma che a tutti gli effetti altri non è che il soggiorno, con "un divano lungo 1 metro e 25 centimetri", come sottolinea la TikToker nel suo video.

La cosa più vergognosa, tuttavia, non è neanche il fatto che venga venduta come stanza ciò che stanza non è, quanto che per mettere l'annuncio è stata fatta una fotografia di una ragazza disposta a faccia in giù sul divano. "Sembra appena tornata da un rave", commenta @mangiapregasbatty mentre osserva la scena scioccata. Le foto, d'altro canto, sono essenziali. Già il posto letto non era invitante, ma vedere una giovane praticamente 'collassata' e circondata dalle scarpe, poi, non fa che peggiorare il tutto.

