Oroscopo, TikToker avverte: "Ecco i 3 segni zodiacali più bugiardi: quello al primo posto ha una tecnica infallibile"

Oroscopo, una TikToker esperta di segni zodiacali rivela quali siano i tre più bugiardi e racconta di una vera e propria tecnica infallibile del primo

L'oroscopo è una pratica dell'astrologia, una disciplina pseudoscientifica che cerca di studiare e interpretare il rapporto tra la posizione e il movimento dei corpi celesti (principalmente pianeti e stelle) e gli eventi umani, come personalità, caratteristiche individuali, relazioni, salute e futuro. In buona sostanza è un'interpretazione astrologica basata sulla posizione del sole, della luna e dei pianeti all'interno di uno dei dodici segni zodiacali, corrispondenti ai mesi dell'anno. Ogni segno presenta determinate personalità o caratteristiche, e si suppone che le persone nate nello stesso periodo abbiano delle somiglianze.

È importante ricordare che l'astrologia e gli oroscopi non hanno una base scientifica e non sono supportati da prove empiriche. Le interpretazioni sono basate su credenze e tradizioni antiche, ma non esistono prove concrete che dimostrino una correlazione tra la posizione dei corpi celesti e gli eventi nella vita delle persone. Fatta questa doverosa premessa, scopriamo quali sono i segni più 'bugiardi'.

Oroscopo, nota influencer racconta: "Uno solo tra i segni è capace non solo di dire bugie, ma anche di..."

La TikToker Charlotte Soul, esperta di segni, in un recente video ha ammesso quali tra i 12 che compongono lo zodiaco siano i più meschini e abili a mentire. "Ecco i tre segni zodiacali più bugiardi. Quello che si trova al primo posto ha una tecnica infallibile perché prende un fondo di verità, poi l'amplifica di brutto, la spara così grossa che ci crederai anche tu", inizia a spiegare.

"Al terzo posto troviamo il segno zodiacale dei gemelli. I gemelli sono famosi per la loro flessibilità, sanno che la verità non esiste e che è tutta una questione di punti di vista e quindi sono capaci di saltare da un punto di vista all'altro a seconda del bisogno per ottenere ciò che vogliono", racconta l'influencer abbastanza convinta della sua posizione in merito.

"Al secondo posto troviamo il segno zodiacale dei pesci. I pesci nella vita non vogliono rotture di scatole. E se un'omissione o una bugia riescono ad evitargli delle rotture di scatole, va benissimo". Medaglia d'argento per i nati a cavallo tra febbraio e marzo, insomma! Ma invece a chi va il brutto primato secondo Charlotte? "Ed eccoci arrivati al primo posto, dove troviamo il segno zodiacale dell'acquario. E attenzione, l'acquario non solo le spara grosse, ha anche il superpotere di ricordarsele", conclude. In effetti, non è da tutti essere capaci di mentire e tantomeno saper poi riportare alla mente la bugia precedentemente narrata. E voi? Siete d'accordo con questa classifica? Ci credete?

