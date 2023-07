Irlanda, "Qui fanno troppe cose strane: il dettaglio più insolito riguarda la doccia": l'avvertimento di una TikToker

Irlanda, ci sono tre usanze particolari secondo una TikToker: una di esse riguarda la doccia ed è davvero stranissima. Ecco di cosa si tratta

L'Irlanda è una nazione ricca di storia e tradizioni, con usi e costumi unici che riflettono la sua cultura e il suo patrimonio. Il popolo che la abita è noto per la sua accoglienza calorosa e la cordialità. I visitatori sono spesso accompagnati ovunque con un sorriso e un atteggiamento amichevole. La musica e la danza tradizionale sono parte integrante del posto. Balli come il Riverdance e la musica suonata con strumenti tradizionali come il violino, il tin whistle e l'arpa celtica sono davvero popolari. Gli irlandesi infatti, amano festeggiare e hanno un calendario ricco di celebrazioni, religiose e storiche. Uno dei più noti è il St. Patrick's Day, in onore del patrono dell'Irlanda.

La famiglia è un elemento centrale nella cultura irlandese: i legami tra parenti qui sono forti e le relazioni sono tenute in alta considerazione. D'altro canto, la maggior parte degli abitanti dell'Irlanda è di fede cattolica e questo contribuisce a diffondere amore, ma anche la generosità e l'ospitalità. Invitare amici e congiunti a casa per un pasto o una tazza di tè è un gesto comune. Eppure quasi mai gli irlandesi sono rintanati nelle loro dimore. Anzi, i pub sono parte integrante della loro vita sociale. Per l'atmosfera divertente e le conversazioni piacevoli utilizzano persino una parola: "craic".

Sappiamo bene, inoltre che l'Irlanda ha una ricca tradizione letteraria e poetica, con molti grandi autori e poeti che provengono dal Paese. Pure se l'abbigliamento moderno è predominante, in alcune occasioni speciali e festival, è possibile vedere abiti tradizionali irlandesi, come il kilt e il fazzoletto irlandese. Questi sono solo alcuni degli usi e costumi tipici dell'Irlanda. La cultura è varia e affascinante, e ogni regione può avere le proprie peculiarità. Scopriamo dunque, cos'ha scoperto questa TikToker.

Irlanda, TiKToker testimonia: "Qui c'è un problema con la doccia, ecco di che si tratta"

Ebbene, una TikToker di nome Valentina Serri e nota come @vale_s1810, ha pubblicato un video all'interno del quale racconta in maniera ironica tre atteggiamenti piuttosto strani degli irlandesi, anche se per la verità ci tiene a specificare che si tratta di usanze inusuali per lei che è italiana, non di cose strambe in assoluto. In primo luogo, l'influencer racconta come sia complicata la guida a destra e come lei e sua madre abbiano impiegato del tempo per apprenderla. D'altro canto, il fatto che l'Irlanda sia così vicina all'Inghilterra (non a caso quasi ovunque qui si parla inglese) rende questo modo di stare in strada del tutto naturale.

Meno naturale, per Valentina, il fatto che gli irlandesi facciano il bagno in spiaggia con 15 gradi. La TikToker, al contrario si mostra nei pressi della riva con un giubbotto leggero. Anche qui, comunque è una questione di abitudini. Da loro gli inverni sono molto freddi e 15 gradi (che da noi risultano una temperatura autunnale/primaverile) per loro è calda. Infine, l'ultima stranezza concerne la doccia. La content creator nota infatti che in Irlanda è possibile cambiare la pressione dell'acqua, ma non la sua temperatura. Un vero e proprio disagio, considerando che la maggior parte di noi passa quasi tutto il proprio tempo sotto la doccia a cercare il giusto calore/fresco a seconda della stagione!

