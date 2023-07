Campania, basta cinema al chiuso in estate! "In provincia di Napoli film in spiaggia sotto le stelle": consiglio da TikToker

Campania, se non avete voglia di vedere un film al chiuso, sappiate che esiste anche un cinema a cielo aperto e in riva al mare in provincia di Napoli: ecco dove si trova (la testimonianza è di un TikToker)

Guardare un film al cinema durante l'estate, specialmente quando il tempo è bello, potrebbe essere meno attraente rispetto ad altre attività all'aperto. Alcune persone preferiscono godersi il caldo e il bel tempo facendo altro, come andare in spiaggia, fare passeggiate, fare un picnic o partecipare a eventi estivi. Tuttavia, ci sono anche alcuni vantaggi nel vedere una pellicola in sala nella calda stagione. Infatti, i cinema sono spesso dotati di aria condizionata, che può essere un sollievo dal calore, soprattutto nelle giornate più torride.

I cinema offrono poi un'esperienza cinematografica completa con un grande schermo, audio di qualità e un'atmosfera dedicata alla settima arte, che potrebbe essere difficile da replicare a casa per esempio. Bisogna inoltre considerare che durante l'estate, vengono spesso rilasciati molti film popolari e attesi, basti pensare a Barbie o Oppenheimer che si dichiarano campioni di incassi, già prima di arrivare a tutti. Infine, qualora si desideri semplicemente rilassarsi e fuggire per qualche ora dai pensieri della vita, il cinema può essere un luogo ideale per godersi un film senza preoccuparsi di altro.

Se si preferiscono attività all'aperto, ci sono comunque molte altre opzioni di intrattenimento estivo, come eventi all'aperto, concerti, festival, spettacoli teatrali all'aperto e molto altro. L'importante è scegliere quello che rende più felice e soddisfa i propri interessi e desideri. Ma se vi dicessimo che c'è un modo in Campania, precisamente in provincia di Napoli per vedere un bel film all'aperto e in spiaggia?

Campania, in provincia di Napoli si può vedere un film in riva al mare e sotto le stelle: ecco dove secondo la testimonianza di un TikToker

Il TikToker @antoniodimaiolo che si definisce un travel creator ha pubblicato un video che fa venir voglia a tutti gli abitanti della Campania di andare al cinema all'aperto. "Se vuoi vedere un film in spiaggia sotto le stelle, ci troviamo vicino Napoli, per una serata magica da condividere con amici o la propria metà. Ogni sabato si può vedere un film diverso in riva al mare sotto le stelle", racconta l'influencer spiegando anche che nel giorno in cui è andato lui il film era Bohemian Rhapsody.

"Il costo del biglietto sarà di circa 6 euro e se vorrete potrete prendere anche da mangiare. Ci troviamo al Mambo Beach. I biglietti si prenotano anche online", conclude. In descrizione si legge che questo posto è a Castel Volturno, dove ogni sabato viene organizzata una serata cinema sotto le stelle in riva al mare.

LEGGI ANCHE: Veneto, nel bar a Peschiera del Garda compare il cartello più schietto di sempre: "Come si beve il caffè qui"