Veneto, nel bar a Peschiera del Garda compare il cartello più schietto di sempre: "Come si beve il caffè qui"

Veneto, a Peschiera del Garda in un bar appare un cartello esilarante, ma che racconta una grande verità: ecco come si beve il caffè lì...

Peschiera del Garda è una località situata in Veneto, sulle rive meridionali del Lago di Garda. Essendo una delle principali località turistiche della regione, offre numerose attrazioni e attività per i visitatori. In primo luogo, esiste la Fortezza di Peschiera del Garda che è un'attrazione storica importante in quanto costruita nel XVI secolo. Essa presenta imponenti mura e offre una vista panoramica sulla città e sul lago. Il centro storico della città è caratterizzato da stradine acciottolate, edifici storici e piazze pittoresche. È un luogo piacevole per passeggiare e scoprire negozi, ristoranti e gelaterie.

Anche il porto di Peschiera del Garda è un luogo vivace e affascinante, dove è possibile osservare le barche e godere dell'atmosfera marittima. Ci sono anche diverse attività acquatiche disponibili, come gite in barca e sport acquatici. E sì, esistono pure spiagge dove poter rilassarsi e prendere il sole! Alcune delle più popolari includono Spiaggia Brema e Spiaggia Lido delle Bionde. Una delle attività più piacevoli da fare qui resta però una gita in battello sul lago. Ci sono diverse compagnie che offrono questo servizio che permette di ammirare i panorami mozzafiato e visitare altre pittoresche città sulle sponde del lago.

Veneto, a Peschiera del Garda spunta un cartello esilarante nel bar: come va bevuto il caffè

Quelle sopracitate sono solo alcune delle attrazioni che si possono scoprire a Peschiera del Garda e nei dintorni. La località offre una vasta gamma di opportunità per rilassarsi, esplorare la natura e immergersi nella storia e nella cultura della regione del Veneto. Inoltre, in alcuni angoli della città possono comparire anche cartelli esilaranti, come quello che è stato beccato dalla pagina Instagram @cartelli.veneti e che ha raccolto già diversi mi piace e commenti.

In un bar a Peschiera del Garda è infatti apparsa, su un cartello in legno, una scritta che recita: "El cafè l'è bon con tre s: sentà, scotà, scrocà". La traduzione in italiano - sarebbe una cosa come: "Il caffè è buono solo a patto che si mettano in pratica queste tre parole che iniziano per s: bisogna stare 'seduti', la bevanda deve 'scottare' ed occorre 'scroccarlo'". Tradotto, naturalmente, perde tutta la sua magia.

Qualcuno suggerisce tra i commenti che una versione italiana simpatica (ma non certo all'altezza di quella veneta) vuole che il caffè sia "bollente, sedente e per niente". In qualsiasi modo venga espresso questo concetto, siamo certi che in ogni parte del mondo non si possa essere più d'accordo di così con esso. Non trovate anche voi che le caratteristiche sopra elencate siano essenziali per la bevanda in questione?

LEGGI ANCHE: Napoli, "All'aeroporto di Capodichino potete avere acqua gratis dopo i controlli, vi spiego come": parola di TikToker