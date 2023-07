Napoli, "All'aeroporto di Capodichino potete avere acqua gratis dopo i controlli, vi spiego come": parola di TikToker

Napoli, nell'aeroporto di Capodichino è possibile avere acqua gratis anche una volta superati i controlli: ecco cosa testimonia una TikToker

Napoli è una città che ha dimostrato di essere innovativa in diversi aspetti, nonostante sia stata spesso associata a problemi come la gestione dei rifiuti, la criminalità e la cattiva amministrazione. Negli ultimi anni, in particolare, ha visto una crescita nell'imprenditorialità e nell'innovazione, con l'emergere di startup e imprese innovative in vari settori, tra cui tecnologia, cultura, turismo e ristorazione. La città ad esempio sta sviluppando un ecosistema tecnologico e digitale, con la creazione di spazi di coworking e programmi di formazione nell'ambito delle nuove tecnologie.

Il capoluogo campano, inoltre, ha una ricca tradizione culturale e artistica e sta investendo nell'innovazione culturale, con l'apertura di nuovi spazi, musei interattivi e iniziative creative. Inoltre, sta cercando di diventare una destinazione turistica più sostenibile, promuovendo il turismo responsabile e sviluppando progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale della città. Napoli investe sempre di più nell'energia rinnovabile e nelle tecnologie green, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale e promuovere la sostenibilità. Ovviamente, ci sono ancora sfide da affrontare e opportunità per migliorare ulteriormente alcuni aspetti della città. Eppure, il suo aeroporto è diventato un luogo davvero ameno (c'è pure l'acqua gratis!).

Napoli, una TikToker testimonia: "È possibile avere l'acqua gratis in aeroporto, vi dico come"

Quasi sempre non è consentito portare acqua attraverso i controlli di sicurezza dell'aeroporto. Questa politica è stata introdotta per motivi di sicurezza e per ridurre i rischi di potenziali minacce a bordo degli aerei (l'acqua potrebbe essere utilizzata per scopi illeciti, come la produzione di esplosivi), ma anche per risparmiare spazio (le bottiglie siano esse più o meno piccole possono occupare molto volume nei bagagli a mano degli utenti). Malgrado ciò, esistono degli aeroporti offrono fontane di acqua potabile a pagamento nelle zone dei terminal, in modo che i passeggeri possano rifornirsi una volta superati i controlli. Il problema sono i costi esorbitanti.

Ebbene, Napoli è stata innovativa anche in questo con qualcosa di assolutamente eccezionale a Capodichino. Ce lo rivela in un video la TikToker Annalisa Marino (@lisellanails), svelando il posto in cui riempire borracce dopo i controlli: "Ma voi lo sapevate che all'aeroporto di Napoli-Capodichino, potete riempire una borraccia dopo i controlli? Ora vi faccio vedere come fare. Portate con voi una borraccia o una bottiglina d'acqua vuota. E dopo aver superato i controlli, superate anche il duty free. Subito a sinistra, troverete una fontana per l'acqua. E qui potete riempire tranquillamente le vostre bottiglie. Volendo, ne troverete un altro anche al piano di sotto, dove ci sono i gate con la lettera A, nei pressi del distributore. Poiché qui la luce del filtro era verde, l'ho riempita di nuovo e l'ho bevuta".

