Puglia, su un muro di Brindisi appare la descrizione tragicomica del posto: "Benvenuti nella città della..."

Puglia, a Brindisi su di un muro compare una scritta che descrive in maniera comica e drammatica allo stesso tempo il posto: ecco cosa recita

Brindisi è una città situata nella regione italiana della Puglia ed è ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Una passeggiata sul suo lungomare offre una vista panoramica sul mare Adriatico e sul porto della città. È un luogo piacevole per rilassarsi e godersi l'atmosfera marittima. Eppure, gli esperti sapranno che questo luogo è celebre anche per la sua storia. Qui ad esempio si può ammirare il Castello Svevo, un'imponente fortezza risalente all'XI secolo che offre una visuale spettacolare sulla costa. È impossibile non citare, poi, la Colonna Romana, un antico monumento noto anche come Colonna di Sant'Oronzo e risalente al II secolo d.C.

La Cattedrale di Brindisi, dedicata a Santa Maria Assunta, è un bellissimo edificio di culto con un'interessante combinazione di stili architettonici, tra cui romanico, gotico e barocco, mentre gli amanti dell'opera sono quasi 'costretti' a fare tappa al teatro Verdi che risale al XIX secolo ed è un importante centro culturale per spettacoli e concerti nella città. Ancora, in questa città della Puglia troviamo il Museo Archeologico Provinciale Francesco Ribezzo (che ospita una vasta collezione di reperti archeologici, dall'età del bronzo al periodo romano) e le Colonne Romane (ciò che rimane del Tempio di San Giovanni al Sepolcro).

Situate vicino al Castello Svevo, ci sono anche antiche terme romane che sono testimonianza dell'importanza storica della città, mentre a pochi chilometri dalla città si trova il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere con dune di sabbia, spiagge incontaminate e una ricca biodiversità. Infine, per gli appassionati delle tradizioni, è quasi necessario fare un salto al mercato del pesce, un luogo vivace e colorato dove si possono gustare prelibatezze locali.

Puglia, a Brindisi non è tutto oro quello che luccica: ce lo racconta una scritta sul muro in città

Quelle sopra citate sono solo alcune delle attrazioni che si possono scoprire a Brindisi. La città offre anche ottimi ristoranti, bar e una vibrante vita notturna, oltre a essere un punto di partenza ideale per esplorare altre destinazioni della Puglia, come Ostuni, Lecce e Alberobello. Il problema è che oltre alla sua faccia 'bella', Brindisi ne ha anche una brutta. Essa non viene nascosta neanche ai turisti, visto che qualcuno si diverte ad imbrattare muri.

In particolare, la segnalazione è della pagina Instagram @welcometofavelas_4k, c'è chi ha scritto una descrizione tragicomica della città: "Brindisi, la città della munnezza. Welcome to the favelas". Purtroppo, come a Roma, Napoli e altre città d'Italia, anche questo luogo magnifico della Puglia è costretto a far fronte al problema della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.

