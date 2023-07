Roma, sul cassonetto strapieno di spazzatura compare un cartello 'cinematografico': "Dopo 'Balla coi lupi' arriva..."

Roma, sopra l'immondizia imperante in città spunta un cartello esilarante (ma anche amaro): ecco cosa c'è scritto sopra e perché lo definiamo cinematografico

Roma affronta da molti anni problemi significativi riguardanti la gestione dei rifiuti. Purtroppo c'è un'inefficienza di base nella raccolta e nello smaltimento della spazzatura. I ritardi nel prelevare immondizia e la mancanza di adeguati sistemi che possano eliminarla portano a un sempre maggiore accumulo di sporcizia per strada. Le infrastrutture per la gestione di questo problema, come gli impianti di trattamento e gli inceneritori, spesso sono obsolete o insufficienti per far fronte al crescente volume di 'schifezze' prodotte dalla città.

Il problema principale è che la gestione dei rifiuti è - o almeno è stata - spesso afflitta da problemi di organizzazione e corruzione, che hanno ostacolato gli sforzi per migliorare la situazione. A causa della mancanza di adeguati sistemi di smaltimento, alcune persone hanno abusato del sistema abbandonando illegalmente i rifiuti in luoghi non autorizzati, creando discariche abusive che contribuiscono al degrado generale di quella che dovrebbe essere la capitale della nostra nazione, e quindi il suo specchio. Ovviamente le autorità compiono vari sforzi per affrontare queste difficoltà da anni, ma la situazione è spesso complessa e difficile da risolvere completamente.

Per far fronte alla questione della spazzatura a Roma, è necessario un impegno a lungo termine, una migliore pianificazione e investimenti nelle infrastrutture di gestione dei rifiuti, nonché un'efficace applicazione delle norme e leggi contro l'abbandono illecito dell'immondizia. Nel frattempo, ai cittadini non resta che polemizzare, a volte in maniera ironica - come in questo caso.

Roma, spunta un cartello esasperato per la situazione rifiuti: ecco cosa c'è scritto

La pagina Instagram @welcometofavelas_4k è sempre molto aggiornata in merito al degrado della nostra Penisola, indifferentemente da Nord a Sud. Pochi minuti fa, sul profilo in questione è apparso un cartello che denuncia proprio la situazione catastrofica in cui verte la città di Roma, soprattutto per l'estate, nella gestione dei rifiuti. Una situazione che - come anticipato - va avanti da anni, ma che ancora non ha trovato una risoluzione.

Ebbene, stando a quanto testimoniato, sulla spazzatura in eccesso presente in un quartiere non meglio identificato della Capitale è spuntato un cartello che recita: "Balla coi topi", riprendendo il celebre film 'Balla coi lupi' prodotto, diretto e interpretato da Kevin Costner. Al posto di quest'attore è stato messo Roberto Gualtieri in copertina.

Soffermandoci sulle parole scritte, il problema principale, oltre al cattivo odore che ormai emana Roma, risiede proprio nella presenza massiccia di topi e cinghiali in città. I primi sono animali notoriamente sporchi e portatori di malattie, i secondi possono diventare pericolosi se provocati. Insomma, la situazione sta degenerando sempre più. Si spera che venga trovata una soluzione quanto prima.

