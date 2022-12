Roberto Farnesi, quanto costa mangiare nel ristorante della star del Paradiso delle Signore? Tutti i prezzi

Non tutti sanno che l'attore Roberto Farnesi è proprietario di un ristorante molto speciale: ecco tutto quello che c'è da sapere.

Lo conosciamo come una delle star più amate del Paradiso delle Signore in onda tutti i giorni su Rai Uno nei panni di Umberto Guarnieri. Farnesi in realtà è anche proprietario e fondatore di un ristorante molto speciale nella provincia di Pisa che è famoso per i piatti gustosi della cucina toscana. Il locale è Il Ristoro - La Bottega del Parco che sorge non distante dalla sua casa. Farnesi è molto legato alla sua terra e a quanto pare ha investito in un luogo che potesse suscitare grandi emozioni al palato di chi assaggia i prodotti della cucina toscana.

Il menù del locale è molto vario ma non possiamo negare che il punto forte è la carne considerando anche il territorio in cui siamo. Scopriamo quali sono le proposte del menù del Ristoro - La bottega al Parco ma soprattutto anche i prezzi. Il costo di un pranzo o una cena nel ristorante di Roberto Farnesi vi lascerà davvero senza parole.

Il Ristoro - La bottega del parco: i prezzi del ristorante di Roberto Farnesi

Sembra proprio che l'attore sia in grado di stupire al cinema e sul piccolo schermo ma anche in cucina. Il menù proposto dal ristorante è molto ampio ma soprattutto ricco di grandi piatti come evidenziano anche le tantissime recensioni positive che leggiamo sul web.

Cominciamo dai famosi antipasti in cui spiccano i salumi tipici toscani, i turisti che si trovano in quelle zone non possono fare a meno di mangiarli e questo sembra essere il luogo giusto. I classici taglieri di salumi e formaggi tipici non superano il costo di 15 euro, perfetti per un antipasto gustoso e non esageratamente doloroso per le nostre tasche. Tocca ai primi dove spiccano ovviamente i piatti della tradizione toscana ma non solo, anche in questo caso il costo non supera i 10 euro e permette a tutti di sedersi a tavola e gustare un ottimo pasto.

Come anticipato prima il piatto forte di questo luogo incantato è la carne. I tagli di carne presenti all'interno del ristorante lasciano a bocca aperta e rendono ardua la scelta ai commensali. Come sempre il prezzo in questo caso varia in base al kilo e troviamo costi differenti, dagli hamburger più economici ai tagli di carne a Kilometro zero molto più pregiati che arrivano anche a 45 euro al kilo. Sembra proprio che visitare il ristorante di Farnesi sia una tappa obbligatoria per chi è nelle zone della provincia di Pisa. Provare per credere!

