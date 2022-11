Lino Banfi, quanto costa mangiare nel suo ristorante pugliese? Il prezzo vi sorprenderà

L'attore pugliese più amato dal pubblico ha aperto un ristorante di cucina regionale a Roma: ecco quanto si spende per mangiare all' Orecchietteria Banfi.

I giovanissimi lo ricordano come il nonno più famoso d'Italia nella serie Un Medico in Famiglia e tutta Italia lo considera uno degli attori più grandi del nostro cinema. Lino Banfi è nel cuore del pubblico da anni e anche se le sue apparizioni televisive sono diminuite continua a restare un punto di riferimento per tutti, non solo per il cinema.

Oggi vediamo sul piccolo schermo sua figlia Rosanna a Ballando con le stelle e proprio con lei l'attore ha aperto un ristorante molto particolare nel centro di Roma. L'Orecchietteria Banfi è un luogo perfetto in cui respirare la tradizione pugliese tra primi piatti, secondi e dolci tipici della regione. Banfi in tutti questi anni di carriera ha sempre messo in luce le sue origini soprattutto nei tanti ruoli interpretati sul piccolo e grande schermo. Scopriamo cosa è possibile mangiare nel suo ristorante a Roma e soprattutto quando costa un pranzo o una cena all'Orecchietteria Banfi.

L'Orecchietteria Banfi: quanto costa mangiare al ristorante di Lino e Rosanna

I piatti tipici della tradizione pugliese sono approdati nella capitale grazie a un nuovo progetto che vede protagonisti Lino e Rosanna Banfi. Padre e figlio hanno deciso di dare vita all'Orecchietteria Banfi che vi stupirà per il menù e i prezzi. Rosanna ha rivelato che ogni volta che Lino arriva al locale si paralizza completamente per la sua grande popolarità. Tutti infatti chiedono autografi e fotografie soprattutto i ragazzi più giovani che lo vedono come un'icona.

Il menù comprende gli antipasti, i primi, i secondi e ovviamente i dolci. Tutti i piatti sono tipici della tradizione pugliese. Gli antipasti hanno un costo di 9 euro a persona e comprendono anche il tagliere di salumi e formaggi pugliesi. I primi invece costano dai 10 agli 11 euro. A stupire sono i secondi che non superano i 15 euro per ogni portata. Restano i dolci che costano addirittura meno. Sembra proprio che Banfi sia riuscito a creare il luogo perfetto per trascorrere una giornata nel mondo pugliese ma anche alla portata di tutti dal punto di vista economico.

