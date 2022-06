Valeria Marini, la denuncia è virale: "Hanno usato il mio corpo per fare una cosa gravissima"

E' stata ed è ancora una delle showgirl più amate del piccolo schermo, Valeria Marini che con la sua ultima partecipazione al Grande Fratello Vip 6, in coppia con Giacomo Urtis, ha fatto capire come si comporta una vera star. Valeria nelle ultime ore è stata costretta a denunciare un triste accaduto, che l'ha fatta davvero molto infuriare.

Valeria Marini è stata per molti anni una icona di bellezza. Questa è riuscita a d aprirlle le porte del successo, ma in realtà la bella Valeria aveva già ben in mente cosa fare della sua vita e del suo lavoro.

Forse in pochi sanno che la Marini è grandissima imprenditrice, i suoi brand sono conosciuti e acquistati in tutto il mondo.

Se nel lavoro Valeria Marini si è saputa distinguere ottenendo un grande successo, in amore non è stata altrettanto fortunata. Ha avuto diverse storie d'amore, tutte molto romantiche ed intense anche se sono terminate. Una delle più importanti è stata quella che l'ha vista accompagnarsi per diversi anni con Vittorio Cecchi Gori. E' stata la stessa showgirl a parlare di questa storia come una delle più importanti della sua vita, purtroppo arrivata nel momento sbagliato. Vittorio Cecchi Gori stava affrontando i primi guai giudiziari che poi lo hanno condotto alla condanna e agli arresti domiciliari.

La showgirl non ha mai nascosto di continuare a provare un forte sentimento per il produttore cinematografico, ma ha accettato la fine della storia come qualcosa di naturale che non poteva essere cambiato. Nonostante la separazione, Valeria Marini continua ad aver contatti con Cecchi Gori, per conoscere il suo stato di salute ed accertarsi che stia bene.

Valeria Marini: "Mi hanno usata per truffare le persone"

Si sa che Valeria Marini ci tiene molto alla sua forma fisica e alla sua bellezza. Attraverso il suo profilo social fornisce molti consigli a chi, come lei, tiene molto all'aspetto. Ma solo qualche tempo fa, Valeria si è accorta che giravano delle foto sul web che la ritraevano, pubblicizzando un prodotto dimagrante.

La showgirl si è molto infuriata per questo furto di immagine, soprattutto perché venivano utilizzate per pubblicizzare un prodotto che lei non ha mai usato.

La Marini ha scritto un post sui social mettendo bene in evidenza ciò che pensa di questa fronde e come intende agire nei confronti di questi "truffatori dell' ultima spiaggia". Nello stesso post, la showgirl dichiara di non aver mai utilizzato prodotti dimagranti di questa ditta e chiede a tutti i suoi followers di fare molta attenzione.

