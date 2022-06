Mercedesz e Eva Henger ne parlano per la prima volta: "Sì, abbiamo litigato, la colpa è di..."

Mercedesz Henger e sua madre Eva sono state molto al centro dell'attenzione negli ultimi tempi. La giovane ha appena concluso il suo percorso a L'Isola dei Famosi arrivando in quarta posizione in finale, mentre sua madre è stata di recente vittima di un gravissimo incidente. Un incidente che poteva mettere a repentaglio la sua vita. Come molti sapranno, infatti, negli ultimi anni il rapporto tra Eva e Mercedesz si era molto raffreddato. Ma cosa è successo?

Durante la finale di lunedì 27 giugno, Ilary Blasi ha deciso di fare una sorpresa a Mercedesz Henger, dandole modo di parlare con sua madre. Per questo, Eva si è presentata in collegamento da Roma. Di recente, Eva e suo marito, Massimiliano Caroletti, sono stati vittime di un grave incidente in Ungheria, che è costato la vita a una coppia di anziani. Eva si è fratturata diverse ossa, e dopo essere stata ricoverata d'urgenza, adesso è fuori pericolo. Purtroppo le ci vorrà ancora del tempo per riprendersi del tutto, ma il peggio sembra essere passato. L'incidente nel quale è stata coinvolta aveva persino fatto decidere a Mecedesz di non partire più per l'Honduras, sebbene le due donne avessero ancora dei conti in sospeso.

Ma durante il collegamento organizzato da Ilary Blasi, Eva ha finalmente chiesto scusa a sua figlia, dicendole che l'ama moltissimo. "Sto avendo un attacco di panico, sto tremando" ha risposto Mercedesz, che davvero sembrava non sentirsi bene. "È la prima volta che mia madre mi chiede scusa" ha aggiunto, spiegando che era da ormai due anni che i rapporti con Eva erano tesi. Inoltre, la venticinquenne ha aggiunto che mai si sarebbe aspettata che sua madre si scusasse con lei. Mercedesz, infatti, ha ammesso che da parte sua era ben disposta a riallacciare i rapporto cin sua madre, ma era convinta che da parte sua non fosse lo stesso. Ma cosa è successo tra loro? Quali sono le cause del loro allontanamento?

Eva Henger e Mercedesz, cosa c'è alla base del loro allontanamento?

In realtà, Mercedesz ed Eva Henger si erano già avvicinate dallo scorso febbraio, dopo aver appreso la notizia che la madre di Eva aveva un tumore al pancreas. Eppure, ancora non sono note le vere motivazioni alla base dei loro dissapori. In un'intervista al settimanale Nuovo Tv, Eva Henger, senza entrare troppo nei dettagli, ha provato a spiegare come stanno le cose. La donna ha rivelato che quando una madre e una figlia vivono lontane, è possibile che delle terze persone si intromettano nel loro rapporto, aggiungendo benzina al fuoco.

Quindi al momento ancora non si conoscono le cause effettive del loro allontanamento, ma quel che è certo è che ci sono altre persone coinvolte. La notizia positiva è che adesso Mercedesz è convinta più che mai di volersi di nuovo vivere il rapporto che aveva un tempo con sua madre, soprattutto dopo l'incidente di cui è stata vittima. E noi tutti siamo contenti per questo loro nuovo inizio.

