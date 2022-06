Ballando con le Stelle, Milly Carlucci dà il grande annuncio mesi prima dell'inizio: "C'è una novità epocale"

E' di poco fa la nuova indiscrezione sul programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Sembra che i vertici della Rai abbiano deciso di apportare grandi novità allo show tanto amato della rete ammiraglia.

E' da moltissimo tempo che si susseguono indiscrezioni sul programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. Sin dalla sua prima edizione, andata in onda nel 2005 il talent show è stato accolto con amore dal grande pubblico. Il format l'adattamento dello Strictly Come Dancing britannico, è stato possibile vedere cantanti, attori e personaggi dello spettacolo, alle prese con i virtuosismi della danza.

Il talent show della Rai è uno dei più longevi. La perfetta padrona di casa, Milly Carlucci è stata in grado negli anni di affinare sempre di più il talent. Ha scelto con estrema attenzioni i ballerini professionisti ed anche i vip che vi hanno partecipato, creando ogni anno un programma perfettamente equilibrato di eleganza, bellezza e competizione.

Impossibile parlando di Ballando con le stelle non nominare la 'crudele' giuria formata da Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Tutti i giurati, chi più chi meno, hanno creato diversi malcontenti tra i concorrenti e i loro insegnanti. Ma ogni polemica è stata sedata dall'elegantissima Milly Carlucci che ha sempre riportato prontamente tutta l'attenzione sul gioco e sulle esibizioni.

Chiunque abbia sia stato scelto per partecipare a Ballando con le stelle ha dato prova di immenso coraggio. I concorrenti vengono messi alla prova non solo nel fisico, con allenamenti intensi ed estenuanti, ma anche dalla pressione propria della competizione. In molti, più in là co l'età, hanno dimostrato che ballare fa bene e rende la vita più leggera. Non ci sono restrizioni quando si fa ciò che appassiona, o quando si scopre qualcosa di nuovo.

Ballando con le stelle verrà allungato: l'indiscrezione.

Nelle ultime ore sono diverse le notizie, anzi le voci, che girano per la nuova edizione di Ballando con le stelle, dai nuovi giudici ai concorrenti, dai ballerini alle novità del format.

per esempio sembra che la giuria avrà un assetto diverso e ci sarà una new entry. Per le indiscrezioni delle ultime ore, il nuovo giurato sarà il conduttore Giancarlo Magalli che presiederà la giuria insieme a Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino.

L'unica concorrente confermata sembra essere Iva Zanicchi. La cantante di è detto molto felice di essere stata scelta per questa esperienza e non vede l'ora di cominciare. Ma non è tutto. I vertici della Rai sembrano aver preso una decisione epocale, quella di allungare di un ulteriore settimana il programma, per cui le puntate da 10 passano a 11 e il vincitore verrà proclamato il 23 dicembre. La messa in onda del programma è invece prevista per l' 8 ottobre.

