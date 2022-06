Ufficiale, Licia Nunez e Barbara Eboli si sono lasciate: i motivi

Licia Nunez è ancora fidanzata con Barbara Eboli? Questa è la domanda che si sono posti in tanti negli ultimi mesi. La bellissima attrice originaria di Barletta ha partecipato a questa sedicesima edizione de L'isola dei Famosi, che si è conclusa lunedì 27 giugno con la vittoria di Nicolas Vaporidis.

Il suo percorso all'interno del reality show è stato parecchio altalenante. Licia Nunez è approdata in Honduras a gioco già iniziato, e sembrava determinata più che mai a vincere. Grintosa, combattiva e talvolta anche senza scrupoli, non si è fatta amare molto dal resto dei naufraghi, forse proprio per quel suo modo di essere sempre così diretto, e per la sua grande ambizione che ha messo tutti in allerta. Eppure, a un certo punto la donna ha preferito lasciare il gioco, lasciando tutti a bocca aperta. Il motivo è che Licia Nunez aveva già preso degli altri impegni lavorativi che le sembrava giusto onorare, anche perché aveva saputo della proroga della finale dal 23 maggio al 27 giugno soltanto poche settimane prima di entrare in gioco. E il suo obiettivo era quello di arrivare in finale, e per lei la finale era fissata proprio al 23 maggio. Ma molti avranno notato che la bellissima attrice, in più di un'occasione, ha tenuto a mandare dei messaggi speciali a una persona che ha chiamato "Love". Una volta le ha mandato gli auguri di compleanno, un'altra volta le ha dedicato la splendida frase: "A te che illumini la mia vita". Così, in molti si sono chiesti se Licia fosse ancora fidanzata con Barbara Eboli.

Licia Nunez e Barbara Eboli si sono lasciate? Ecco come stanno le cose

Dopo la relazione finita male con Imma Battaglia, Licia Nunez aveva ritrovato l'amore nel 2017 grazie a Barbara Eboli. Una storia fatta di tira e molla, ma le due si erano giurate amore eterno durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Ma poi, dopo l'ennesima crisi, l'ex gieffina e naufraga e l'imprenditrice si sono dette addio per sempre.

A rivelarlo, è stata la rivista Chi diretta dal Alfonso Signorini, attraverso la sua rubrica "Chicche di Gossip". Quindi, quel che è certo, è che la persona alla quale si rivolgeva Licia Nunez durante la sua permanenza in Honduras, potrebbe anche essere qualcuno che attualmente sta frequentando la bella Licia. Del resto, che si tratti di una persona speciale per l'attrice, è fuori da ogni dubbio. Che si tratti del suo nuovo interesse amoroso? Molto probabile, visto che la donna sembrava molto coinvolta e pare che Barbara Eboli sia soltanto un lontano ricordo, ormai.

