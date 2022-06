Giuseppe Iannoni, ex marito di Carmen Di Pietro, rompe il silenzio: "Ecco perché non sono andato in studio"

Giuseppe Iannoni è l'ex marito di Carmen di Pietro e padre di Alessandro Iannoni. E' stato il grande assente nello studio del reality Mediaset e solo adesso se ne scopre il vero motivo.

Si è conclusa solo da qualche ora queste edizione de L'Isola dei Famosi che ha portato alla vittoria Nicolas Vaporidis battendo Luca Daffrè e Carmen Di Pietro. L'ultima puntata del reality è stata molto emozionante, ognuno dei finalisti in gara ha potuto rivedere i suoi affetti più cari: per Maria Laura De Vitis è stato il momento di ritrovare la sua mamma, mentre per Luca Daffrè si è trattato di suo padre. Mercedesz ha parlato con sua madre Eva Henger dopo il suo grave incidente, Nicolas riceve un videomessaggio da Guendalina e Edoardo Tavassi. Carmen può finalmente riabbracciare suo figlio Alessandro.

Tutti i telespettatori sanno che tra Carmen e suo figlio c'è un rapporto molto speciale. Se da un lato Carmen Di Pietro è una madre molto presente e protettiva, dall'altro iil suo amore per Alessandro è innegabile. Lo stesso Iannoni si è più volte lamentato del comportamento di sua madre ma ha sempre rimarcato quanto il loro rapporto abbia radici molto profonde. A dar ragione alle parole di Alessandro è suo padre, Giuseppe Iannoni.

Giuseppe Iannoni e Carmen Di Pietro: tutto finito per colpa di un tradimento

Giuseppe e Carmen hanno avuto una lunghissima relazione durata ben 16 anni. Il loro amore è stato coronato dalla nascita di due figli, Alessandro e Carmelina. Purtroppo nel 2017 decidono di separarsi a causa di un tradimento di lui. Non è stata mai chiarita la dinamica del tradimento, ma secondo Riccardo Signoretti Giuseppe avrebbe intrattenuto una relazione con un trans, ciò avrebbe messo la parola fine al lungo rapporto con Carmen.

Giuseppe Iannoni assente in studio: svelato il vero motivo

E' sembrato strano a tutti che Giuseppe Iannoni non fosse presente in studio in nessuna delle puntate dell'Isola. In un'intervista a FanPage, il padre di Alessandro Iannoni ha deciso di spiegare la sua scelta.

Il legame tra Giuseppe e suo figlio è molto stretto, nonostante quello che si potrebbe pensare della sua assenza, Iannoni ha deciso di farlo proprio per il bene di Alessandro. L'uomo, che non è mai stato legato all'ambiente dello spettacolo, ha voluto che suo figlio si sentisse completamente libero e per paura di essere una presenza troppo ingombrante ha deciso di non presentarsi mai in studio. Giuseppe ha sottolineato che nonostante sia sempre fuori città per lavoro, con Alessandro e Carmelina il suo rapporto è decisamente buono.

