Laura Maddaloni, l'avete mai vista prima dei ritocchini? Un'altra persona

Laura Maddaloni non si è lasciata sfuggire l'occasione di far parlare di sé anche durante la finale di questa sedicesima edizione de L'isola dei Famosi. La judoka è stata uno dei concorrenti più e ambiziosi del reality, malgrado l'eliminazione 'precoce. Ieri sera era presente nello studio di Cologno Monzese durante la finale, in compagnia del suo amato marito Clemente Russo.

Questa esperienza a L'Isola dei Famosi ha avuto un sapore agrodolce, per Laura Maddaloni. La donna era approdata in Honduras in coppia con suo marito Clemente Russo, ed era la sua prima esperienza all'interno di un reality show. Eppure, si è dimostrata una naufraga molto valida e anche molto forte e resistente. Del resto, buon sangue non mente, e non sarà un caso se suo fratello Marco è riuscito a vincere nell'edizione dell'Isola del 2019. Laura Maddaloni era capace di essere sempre sul pezzo e sempre di aiuto verso gli altri naufraghi, forse anche più di suo marito, che invece era più avvezzo ai reality show.

Eppure, a un certo punto qualcosa è cambiato, e il percorso di Laura si è dovuto interrompere. La concorrente, infatti, ha iniziato a mettere in cattiva luce alcuni dei naufraghi, smascherando le loro strategie, vere o presunte. Un atteggiamento che in un contesto come quello de L'isola dei Famosi è più che lecito secondo le dinamiche del gioco, eppure forse non è stato tanto apprezzato. Complice anche un linguaggio certe volte un po' aggressivo, Laura è stata ampiamente criticata e poi eliminata al televoto, seguita poi da suo marito poco dopo.

Laura Maddaloni e lo scatto social, piovono critiche: "Sei brutta, eri meglio prima"

Laura Maddaloni, durante la puntata finale de L'Isola dei Famosi, ha pubblicato una foto con indosso degli occhiali molto particolari, per una sponsorizzazione. Gli stessi occhiai li indossava anche Clemente, e i due non sono passati affatto inosservati. Eppure, non sono passati inosservati neanche i commenti di alcuni utenti di Instagram, che non hanno perso l'occasione di insultare Laura, offendendola a titolo gratuito. "Quanto sei brutta, eri meglio al naturale" si legge.

I soliti commenti dei leoni da tastiera, che lasciano il tempo che trovano. In effetti, Laura Maddaloni è cambiata molto rispetto a una volta nell'aspetto fisico. E' sotto gli occhi di tutti il fatto che si sia sottoposta a dei piccoli interventi di chirurgia estetica negli ultimi anni. Per quanto ci riguarda, Laura Maddaloni è una donna bellissima esattamente come lo era prima, e se ha deciso di apportare qualche modifica al suo aspetto, è un suo diritto e non c'è motivo di non rispettare la sua volontà.

LEGGI ANCHE>>> Clemente Russo, parole al veleno verso Edoardo Tavassi: "Non si merita Mercedesz, vi spiego perché"