Marco Cucolo a ruota libera: "Andare al Grande Fratello con Lory Del Santo? Assolutamente no, vi spiego perché"

Ultimamente si è parlato molto di Marco Cucolo, soprattutto il virtù del suo percorso a L'Isola dei Famosi, e del suo rapporto con Lory Del Santo. Il giovane, che ha ben 33 anni di differenza con la regista di The Lady, non è stato un naufrago che si è contraddistinto per le sue prodezze o per le sue strategie, e molti addirittura lo hanno criticato per essere sempre così accondiscendente nei confronti di Lory, quasi come se fosse costantemente condizionato da lei.

In una lunga intervista rilasciata a FanPage, Marco Cucolo ha voluto fare chiarezza sul suo rapporto con Lory, specificando che in realtà lui ha sempre ragionato con la sua testa, è che non è vero che si comporta come un burattino nelle mani di Lory. Ma non è finita qui. Infatti, dopo il suo abbandono a L'isola dei Famosi a causa di problemi di salute di una certa importanza, Marco ha commentato l'eventuale possibilità di partecipare a un altro reality show, ovvero il Grande Fratello Vip.

Come molti sapranno, la settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini avrà inizio il 19 settembre, e il padrone di casa si sta dando già da fare per selezionare i suoi futuri concorrenti. Del resto, iniziare un percorso televisivo all'interno della Casa più spiata d'Italia potrebbe rappresentare per Marco l'occasione di un doppio riscatto morale: in primis, Marco potrebbe avere una seconda chance in un reality, dopo il suo triste epilogo a un passo dalla finale a causa dei calcoli alla colecisti, in secondo luogo potrebbe dimostrare a tutti chi è senza Lory Del Santo al suo fianco. Ma cosa ne pensa Marco?

Marco Cucolo sarà al Grande Fratello Vip 7? Ecco cosa ne pensa il compagno di Lory Del santo

In effetti, pare che l'idea non entusiasmi particolarmente Marco Cucolo. Infatti, secondo lui deve essere molto faticoso convivere tutto il giorno con delle persone con le quali si potrebbe anche non andare d'accordo. Infatti, secondo il campano, se sull'isola, quando litigavi con qualcuno e non volevi più vederlo ti bastava andare dall'altra parte della spiaggia, al Grande Fratello Vip questo non lo puoi fare. E non ha mica tutti i torti? Inoltre, Marco ritiene che questo tipo di esperienza non fa per lui in questo momento, perché ricomincerebbe a mangiare di nuovo molto e male, e riprenderebbe tutti i chili che ha perso in questi mesi trascorsi in Honduras, e sarebbe un vero peccato.

Ultima cosa, da non trascurare, è che a breve Lory partirà per gli Usa, per andare a trovare suo figlio. Tornerà solo dopo l'estate, e sarebbe strano se Marco decidesse di rinchiudersi nella Casa di Cinecittà proprio quando torna la sua fidanzata. Bisogna dire, comunque, che a Marco Cucolo non è intenzionato, almeno per il momento, a lavorare assiduamente nel mondo della televisione. Inoltre, non ha mai ricevuto una proposta ufficiale per partecipare al programma di Alfonso Signorini, quindi per il momento possiamo essere abbastanza sicuri che ove mai Marco decidesse di partecipare al reality, non sarebbe per questa edizione.

LEGGI ANCHE>>> "Manco stessi col sedere da fuori...", Guendalina Tavassi e Federico litigano in diretta Instagram