Mercedesz Henger, ecco la prima cosa che ha mangiato dopo la finale de L'Isola dei Famosi (né pizza né pasta)

Mercedesz Henger ha partecipato all'Isola dei Famosi di quest'anno, classificandosi alla quarta posizione. Dopo un lungo periodo di "fame", ecco cos'ha mangiato appena ha potuto.

L'Isola dei Famosi 16 si è conclusa ieri sera con la vittoria di Nicolas Vaporidis. È stata un'edizione molto combattuta e chiacchierata grazie ai molti naufraghi che vi hanno preso parte. Non dimenticheremo Guendalina Tavassi e le pizzette infilate proprio lì, Carmen Di Pietro e la sua "ossessione" per il figlio Alessandro, Edoardo e le sue uscite che hanno fatto sorridere tutti. Insomma, lo show honduregno - la cui timoniera è stata Ilary Blasi - è stato davvero degno di nota. Una delle naufraghe che ha fatto un percorso leggermente "sottotono" rispetto agli altri è Mercedesz Henger. Malgrado questo è riuscita ad aggiudicarsi il quarto posto del reality e a ritrovare il rapporto parzialmente perduto con sua madre, Eva. Tutto sommato questo è più importante di qualsiasi notorietà televisiva o montepremi da vincere.

Mecedesz, infatti, è la figlia della nota modella, attrice e showgirl Eva Henger. Con già una partecipazione all'Isola dei Famosi datata sei anni fa, quest'anno ha deciso di fare il bis nel programma di Canale 5. Vittima di bullismo per tanti anni a casa di sua madre e del fatto che quest'ultima fosse un'interprete di film a luci rosse, ha avuto decisamente la sua rivincita.

Mercedesz, ecco che cosa ha mangiato appena ha potuto

All'interno del reality show Mercedesz ha provato ad avvicinarsi ad Edoardo Tavassi, tuttavia non vi è riuscita del tutto perché prima che potesse conquistarlo, l'uomo, su consiglio di Nicolas Vaporidis, ne ha preso le distanze. E così è rimasta scottata dal bel romano... Sembrava che le cose non potessero più sistemarsi e invece alla fine tra i due è tornato il sereno, anche se non si capisce se fuori continuerà o meno una frequentazione. Anche perché pure la bella Estefania ha messo un po' di pepe in questa coppia.

Tra le varie sorprese ricevute da Mercedesz all'interno dello show, quella della sorella Jennifer, avvenuta circa una settimana fa, e quella della mamma Eva, datata ieri sera. Le due non si vedevano da tempo e proprio poche ore prima che la più giovane delle Henger partisse per l'Honduras, sua madre aveva avuto un brutto incidente d'auto. Incidente che stava per compromettere la sua partecipazione al reality. Per fortuna le cose sono andate per il meglio e alla fine le due hanno anche chiarito i loro dissapori.

Ora che il programma honduregno è finito, Mercedesz si accinge a tornare a casa e come ogni naufrago che si rispetti il suo primo pensiero è stato quello di mettere qualcosa nello stomaco che non fosse riso o cocco. Cosa ha mangiato in aeroporto? Delle meravigliose ciambelle, come testimonia uno scatto apparso poco fa su Instagram. Saranno le stesse di Nicolas Vaporidis? Molto probabile! Di certo le hanno comprate nello stesso punto vendita della stessa multinazionale americana. Solo che lei l'accompagna anche con un buonissimo smoothie!

