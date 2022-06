Edoardo Tavassi fa ingelosire Mercedesz Henger, colazione insieme alla vippona: "Sei la più sexy"

L'edizione 2022 de L'Isola dei Famosi si è conclusa definitivamente ieri sera. A portare a casa la vittoria è stato Nicolas Vaporidis. In molti, però, sono curiosi di sapere cosa succederà tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger. Intanto doppiatore romano ha fatto colazione insieme a un'altra...

Ieri sera è andata in onda l'ultima puntata dell'edizione 2022 de L'Isola dei Famosi. A portare a casa la vittoria è stato, come ampiamente previsto e prevedibile, Nicolas Vaporidis. L'attore italo-greco, oltre al cachet, ha guadagnato anche 100.000 euro di premio vittoria. La metà di questa cifra, come in tutti i reality Mediaset, andrà in beneficenza. Tuttavia secondo molti la vittoria l'avrebbe meritata il simpaticissimo Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina, però, ha dovuto dare forfait sette giorni prima della finale per via di un infortunio al ginocchio.

Nel corso delle settimane trascorse in Honduras, l'ex di Diana Del Bufalo ha avuto un flirt con Mercedesz Henger. La figlia di Eva è entrata in gioco a metà percorso, insieme a Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli. Il trio ha preso il nome di 'Conquistadoras', visto che era formato da tre giovani e bellissime ragazze, desiderose di fare conquiste. La Santarelli è stata eliminata nel giro di pochissimo tempo e non ha lasciato tracce indelebili. Maria Laura ha avuto un flirt con Alessandro Iannoni, che però si è interrotto nel momento in cui il figlio di Carmen Di Pietro ha deciso di abbandonare il reality per dedicarsi agli studi.

Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger: cosa succede adesso?

Poche ore dopo la sua eliminazione, il videomaker e doppiatore fece sognare le sue fan, dichiarando la sua intenzione di approfondire la conoscenza con Mercedesz Henger. "Sull'Isola è una cosa, nella vita reale è un'altra", dichiarò Edoardo, che comunque sembrava fiducioso che la relazione potesse evolvere positivamente. Da allora non ci sono state grosse novità per forza di cose, visto che la figlia di Eva Henger è rimasta in gioco fino alla finale. Mercedesz ha chiuso l'Isola dei Famosi al quarto posto. La finalissima di ieri ha visto la presenza in studio di tutti i naufraghi e le naufraghe eliminate. C'era anche Guendalina Tavassi, che in altre puntate, per 'protesta', aveva deciso di non presenziare in studio.

Visto che la finalissima è finita dopo l'una e visto che non tutti i Vipponi abitano a Milano, alcuni hanno dormito in una struttura alberghiera fornita loro da Mediaset. Stamattina hanno fatto tutti colazione insieme. Edoardo Tavassi ha registrato un breve video in cui si vedono alcune sue ex compagne di avventura. La prima a essere inquadrata è la bellissima Estefania Bernal:

"La mattina quando una ragazza non riesce... eri più sexy sull'Isola", è la frase sconnessa che un Tavassi poco sveglio e poco lucido dedica alla modella argentina. Lei ride divertita. L'ex naufrago è chiaramente ironico: la Bernal, nonostante gli occhiali, è bellissima come sempre e nel suo sorriso (e nelle sue forme) ci si può facilmente perdere. Il complimento non è passato inosservato: cosa c'è tra i due? E' un modo per far ingelosire Mercedesz? Pochi istanti dopo, Edoardo inquadra anche Ilona Staller prendendola in giro per i suoi occhiali; vicino a lei ci sono anche Licia Nunez e Pamela Petrarolo intente a mangiare, che saluta ironicamente.

