Avete mai visto Mara Maionchi da giovane? "Più bella di Marilyn Monroe!"

Mara Maionchi è una donna che si è fatta conoscere non solo per le sue doti da discografica ma anche e soprattutto per il suo essere una talent scout schietta e senza peli sulla lingua. Sulla cresta dell'onda dal 1967 in molti non hanno mai avuto occasione di vederla da giovane. E voi? L'avete mai vista? Era davvero meravigliosa, una diva dell'età dell'oro di Hollywood.

Mara Maionchi è un volto televisivo particolarmente noto. Nasce come discografica tuttavia dopo anni nel mondo della musica virerà anche sul piccolo schermo. Tutti noi la ricordiamo per i suoi giudizi dati a X Factor o a Italia's got talent. Eppure non bisogna dimenticare che è grazie a lei se artisti del calibro di Tiziano Ferro, Gianna Nannini, Eduardo de Crescenzo, Umberto Tozzi, Fabrizio De André e l'immensa Mia Martini diventano noti al pubblico italiano. Dal 1967, anno in cui inizia la sua collaborazione con la Ariston Records, non si è mai fermata. Ha avuto anche il piacere e l'onore di lavorare per la casa discografica di Battisti e Mogol, per poi passare alla Dischi Ricordi. Insomma, si è spostata in lungo e il largo per diverse etichette fino a fondare la propria, Nisa, nel 1983 assieme a suo marito.

Dal 2008 è in televisione: per tanti anni giudice di X Factor è stata dietro al bancone con diversi big della musica italiana, da Emma Marrone a Mika, passando per Manuel Agnelli e Malika. Da 3 anni è presente in Italia’s Got Talent mentre ha fatto divertire tutti in LOL: Chi ride è fuori insieme a Fedez nella prima edizione. Recentemente con Alessandro Borghese e Frank Matano ha presentato il programma Game of Talents e proprio pochi giorni fa è finito lo show che l'ha vista protagonista assieme a Sandra Milo e Orietta Berti, in onda su Sky: Quelle brave ragazze.

Mara Maionchi, da giovane stendeva tutti con il suo fascino

Mara Maionchi da giovane era meravigliosa, sempre pungente ma bellissima e affascinante, del tutto simile alle dive di Hollywood. Ad aprile la donna ha spento 80 candeline e per l'occasione ha pubblicato uno scatto sui suoi profili social, che la ritrae da adolescente. Tutti sono rimasti sorpresi vedendola così dato che in qualche modo è diventata nota ai più da "adulta".

La discografica appare nello specifico in una foto in bianco e nero che ce la mostra elegante e raffinata. Il post fa incetta di like e tra i commenti sono in tanti a paragonarla a Marilyn Monroe per i capelli tirati indietro e un viso praticamente privo di imperfezioni. Tutt'oggi d'altro canto è una donna di classe.

