Mara Venier, l’avete mai vista il giorno del suo matrimonio con Nicola Carraro? Una dea!

Mara Venier, la "zia" d'Italia, è riuscita a far breccia nel cuore di tutti noi. C'è però qualcuno che ha conquistato letteralmente e con il quale è convolata a nozze ormai 16 anni fa: Nicola Carraro. Ebbene, proprio oggi i due festeggiano l'anniversario del loro matrimonio e, per l'occasione, sul profilo della presentatrice, sono sbucate una serie di fotografie che la mostrano nel suo giorno del "sì". Eccola, una vera dea.

Mara Venier è una delle donne più famose d'Italia. Nata come attrice, ha ben presto capito che la sua vocazione era quella di condurre show sul piccolo schermo. Così ha affiancato i grandi della televisione nostrana, fino a diventare lei stessa una talentosissima timoniera. Il suo Domenica In tutti i fine settimana fa record di ascolti. Non esiste vip che non voglia bene a Zia Mara - da qui il soprannome in questione. Tutti adorano ad esempio il suo rapporto con Achille Lauro ma anche quello con Alberto Matano. Proprio pochi giorni fa i due sono apparsi gioiosi all'interno di un video mentre cantavano "Volevamo solo essere felici" di Francesco Gabbani, danzando e divertendosi in grande stile. Tutti sanno poi, che Mara è stata non solo colei che ha spinto Alberto a sposare Riccardo Mannino, il suo attuale marito, ma anche l'officiante del matrimonio. E a proposito di matrimonio... Avete mai visto la conduttrice il giorno delle sue nozze? Un vero incanto.

Mara Venier, nel giorno delle nozze

Mara Venier ha avuto una vita sentimentale molto travagliata. Da giovanissima, precisamente nel 1967, diviene mamma per la prima volta, grazie al suo compagno di allora Francesco Ferracini. È per merito di quest'ultimo che in effetti la sua vita cambia, dato che il compagno - poi marito - la spinge a spostarsi a Roma e da lì inizia la sua vita nel mondo dello spettacolo. Eppure questo matrimonio non va a buon fine e quasi subito avviene una separazione netta tra lei e lui.

Ma i matrimoni non sono stati solo due per Mara Venier: nel 1984 convola a nozze con Jerry Calà e per 3 anni la loro vita insieme va a vele spiegate. Peccato che poi la storia finisca a causa dei continui tradimenti da parte dell'uomo. Celebre anche la love story della Venier con il cantautore Renzo Arbore conclusasi nel 1997 e che portò con sé un grande dolore: quello di un aborto.

Alla fine, dopo mille peripezie, zia Mara incontra l'amore della sua vita nel produttore cinematografico Nicola Carraro. I due si sposano nel 2006, precisamente il 28 giugno. Officiante delle loro nozze Walter Veltroni, all'epoca sindaco di Roma. Proprio di questo memorabile giorno è spuntato uno scatto, qualche ora fa, sui social della Venier. La si vede bellissima e solare come sempre, con una luce diversa, quella di una sposa che è consapevole di aver trovato finalmente l'uomo giusto.

LEGGI ANCHE: "Ho paura ogni volta che lui...", Mara Venier svela un retroscena privatissimo sul marito Nicola