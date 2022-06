Loredana Lecciso fa ingelosire Al Bano: fotografata sorridente con un bellissimo attore di Hollywood

Loredana Lecciso è una showgirl notissima principalmente per la sua relazione con il cantante di Cellino San Marco, Al Baro Carrisi. I due da anni alimentano il gossip dal momento che l'uomo è stato sposato per un ventennio con Romina Power, prima di una separazione dolorosa ma necessaria. Sembrerebbe comunque esserci aria di crisi tra l'artista pugliese e la Lecciso. È spuntato uno scatto della donna con un divo di Hollywood a testimonianza di ciò. Ecco chi è.

Loredana Lecciso non ha bisogno certamente di presentazioni: classe 1972, è una soubrette italiana che nel corso degli anni si è distinta non solo per fascino e bellezza ma anche per la sua relazione con Al Bano, tanto criticata dai fan. Una relazione che sfortunatamente non si è mai conclusa con il matrimonio. Il cantante pugliese non ha infatti alcuna voglia di ripercorrere il dolore attraversato per la fine delle nozze con Romina Power. Malgrado tutte le difficoltà del caso, la Lecciso è riuscita a far breccia nel cuore di Al Bano e adesso i due vivono insieme felicemente da anni.

Non sono mancati momenti difficili per coppia, come quando Al Bano si è recato all'Isola dei Famosi e Loredana Lecciso si è quasi convinta a lasciarlo, presa dalla gelosia. Alla fine però lui è tornato da lei e adesso si godono la loro unione mai ufficializzata: hanno anche avuto due splendidi figli, Jasmine e Al Bano Jr. Insomma, sembrerebbero esserci tutti i presupposti affinché il loro amore duri in eterno, se non fosse per un particolare che non è sfuggito ai fan della coppia. Una fotografia apparsa sul profilo di Loredana la ritrae con un divo di Hollywood. Chi è?

Loredana Lecciso, lo scatto che sta facendo discutere il web

Poche ore fa, sul profilo Instagram di Loredana Lecciso - dove la showgirl vanta un seguito di 208mila fan - è apparso uno scatto che la mostra abbracciata a un celebre attore americano. Nello specifico la soubrette è intenta ad accarezzare il cagnolino dell'uomo... Ma chi è lui?

Iniziamo col dire che lo conoscete tutti perché per tanti anni è stato nelle case degli italiani. Sappiamo che è un amante della Puglia al punto tale che ha una masseria nella regione del Sud Italia. Molti lo associano al volto di Ridge Forrester nonostante da anni non ricopra più quel ruolo. Avete capito di chi stiamo parlando, no? Di Ronn Moss!

Ebbene, Loredana Lecciso ha pubblicato un'immagine che la ritrae proprio con lui. Quel che fa sicuramente storcere il naso ai fan della coppia che lei e Al Bano formano è, per la verità, la didascalia allo scatto che recita: "Beautiful Mr. Prince"... Come l'avrà presa il cantante di Cellino San Marco?

