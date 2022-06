Vi ricordate il mitico Idris de L'Isola dei Famosi 2? Ecco che fine ha fatto

La seconda edizione de L'Isola dei Famosi è stata vinta da Lory Del Santo. Nel cast c'era anche Edrissa Sanneh, conosciuto da tutti come Idris. Per un lungo periodo, il giornalista è stato discretamente famoso in Italia. Ma che fine ha fatto oggi?

Ieri lunedì 27 giugno si è conclusa l'edizione 2022 de L'Isola dei Famosi. A trionfare è stato l'attore italo-greco Nicolas Vaporidis. Quella appena conclusa è la sesta edizione andata in onda sulle reti Mediaset. Come molti ricorderanno, a inizio millennio i diritti del format erano proprietà dalla Rai e la conduttrice era Simona Ventura. La seconda edizione fu vinta da Lory Del Santo, presente anche nel 2022. Nel cast era presente anche il mitico Edrissa Sanneh, meglio conosciuto come Idris.

Sanneh è nato nel 1951 in una città del Gambia che si chiama Brufut. Il 2 gennaio di quest'anno ha compiuto 71 anni. Stando a quanto scrive Wikipedia, ha ben 21 fratelli. Ha trascorso la sua infanzia in Gambia ma ha iniziato il suo percorso di studi in Senegal, nazione di cui è diventato cittadino. A 21 anni vince una borsa di studio all'Università per stranieri di Perugia e si trasferisce definitivamente nel nostro paese. In Umbria rimane pochi mesi, per andare a vivere a Brescia, dove inizia a lavorare come deejay e giornalista sportivo.

Idris, cosa fa oggi? Le ultime apparizioni televisive

Come molti sanno, Idris è un grande tifoso della Juventus. Lui stesso, in un'intervista, ammetterà che grazie alla squadra di Torino è diventato famoso in Italia. Il suo periodo di grande popolarità è indubbiamente quello in cui partecipa come opinionista a 'Quelli che il Calcio', trasmissione che non va più onda e che all'epoca era condotta da Fabio Fazio. Sulla sua vita privata si sa poco: l'unica informazione certa è che è sposato con una donna italiana da cui ha avuto quattro figli. Nel 2005 è diventato anche nonno: sua figlia Laura le ha donato un bel nipotino.

Il suo periodo di maggiore popolarità è stato senza dubbio quello che va dalla metà degli anni '90 alla prima decade del Duemila. Nel 2005, come detto, ha anche partecipato all'Isola dei Famosi, entrando il 22esimo giorno e uscendo dopo tre settimane. L'ultima apparizione a 'Quelli che il calcio' risale al 2009, in veste di opinionista. L'ultima comparsata televisiva su una rete Mediaset, invece, è del 2016, quando fu ospite del Chiambretti Show. Gli anni passano anche per lui e oggi a 71 anni Idris dedica molto tempo alla sua famiglia, seguendo le sue grandi passioni: la cucina e la Juventus. La popolarità di un tempo è svanita e oggi Idris si gode la meritata pensione, dopo una vita molto piena che l'ha portato a viaggiare e lavorare molto.

