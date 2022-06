Paolo Ciavarro, sapete che suo fratello è l'ex marito di un volto notissimo di Amici? Ecco chi è

Occhi azzurro mare, riccioli d'oro e una meravigliosa compagna di vita. Di chi parliamo? Di Paolo Ciavarro, naturalmente! Spesso il gossip impazza con notizie relative a lui e Clizia Incorvaia, tuttavia stavolta, protagonista del nostro articolo sarà suo fratello Andrea. Sapevate che è stato sposato con un volto notissimo di Amici? Ecco di chi parliamo.

Paolo Ciavarro è un volto famosissimo del panorama televisivo italiano. Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro si è fatto conoscere in Forum ma tutti noi l'abbiamo apprezzato anche tra le mura della casa del Grande Fratello Vip. Proprio qui ha avuto l'occasione di conoscere Clizia Incorvaia, della quale si è perdutamente innamorato. I due stanno insieme da tempo e costituiscono una solida famiglia anche con il figlio che hanno in comune, Gabriele, nato a febbraio scorso. Paolo ha sempre voluto camminare sulle proprie gambe, indipendentemente dalla fama dei due genitori e ci è riuscito brillantemente, ottenendo sempre ottimi riscontri in termini di pubblico e fan. Nello show di Alfonso Signorini, ad esempio, abbiamo amato la sua semplicità e bontà d'animo. Ad ogni modo quest'oggi non parleremo di lui ma di suo fratello Andrea.

Paolo Ciavarro, suo fratello Andrea è l'ex marito di una famosissima di Amici

Eleonora Giorgi prima di Massimo Ciavarro ha avuto una relazione importante con Angelo Rizzoli, celebre editore e fondatore dell'omonima casa editrice. Da quest'unione - anche matrimoniale dato che i due si sono sposati nel 1979 e separati nel 1980 per alcuni scandali finanziari che coinvolgevano l'imprenditore - è venuto al mondo Andrea, fratello di Paolo per parte di madre. Scopriamo di più su di lui.

Nato nel 1980, Andrea Rizzoli ha seguito le orme paterne più che quelle materne. Infatti è un imprenditore che non ama stare sotto i riflettori rispetto a suo fratello. Neanche sui social più famosi come Instagram, Facebook o Twitter ha un proprio account. Insomma, preferisce rimanere nell'ombra. Eppure ha avuto una lunga relazione, conclusasi con un matrimonio sfortunatamente naufragato, con una donna di spettacolo. Di chi parliamo?

Probabilmente non è noto a tutti il fatto che il fratello di Paolo Ciavarro nel 2016 è convolato a nozze con la celebre ballerina di Amici di Maria De Filippi, Alice Bellagamba. Ve la ricordate? Nella quarta edizione del talent show si posizionò alla quarta posizione, tuttavia, riuscì poi a farsi conoscere e apprezzare anche come attrice in alcune pellicole e fiction televisive. Sfortunatamente Andrea e Alice si sono separati dopo pochissimo tempo dal matrimonio. I motivi per i quali la loro storia sarebbe giunta al capolinea, secondo indiscrezioni, sarebbero legati a sentimenti di "costrizione" avvertiti dalla ballerina che ha scelto di allontanare l'uomo prima di creare una famiglia insieme a lui.

