Paolo Ciavarro rompe un lungo silenzio: "Cosa penso di Francesco Sarcina", Clizia Incorvaia furiosa

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono una coppia molto attiva e seguita sui social. Il 'valletto' di Forum ha deciso, dopo tanto tempo di esprimere la sua opinione su Francesco Sarcina, l'ex marito di Clizia. Ecco cosa ha detto.

La coppia Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip ha fatto breccia nel cuore di moltissimi utenti del web. A emozionare è l'affetto evidente che la coppia prova l'uno verso l'altra e per i propri figli. Non bisogna però dimenticare che Clizia è già stata sposata ed ha una bambina con il suo precedente marito, Francesco Sarcina.

Il rapporto tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina è stato nel corso degli anni, dopo la separazione, molto burrascoso. Il frontman de Le Vibrazioni non ha mai perdonato alla sua ex un presunto tradimento con l'attore Riccardo Scamarcio. Dal canto suo, Clizia ha sempre affermato che non si è trattato di un tradimento, ma di un innocente bacio di cui si sono pentiti entrambi immediatamente.

Solo qualche tempo fa, Francesco Sarcina ha rilasciato delle dichiarazioni non troppo lusinghiere verso Clizia, affermando che se non fosse per la loro figlia Nina, preferirebbe di gran lunga evitarla. Quando gli è stato chiesto il motivo di tanto astio, Sarcina ha accusato l'ex moglie di "atteggiamenti razzisti e classisti" che a lui non vanno proprio a genio. Clizia però ha sempre affermato che Francesco è un ottimo padre e che Nina è molto legata a lui. Per questo motivo, nonostante le loro discussioni e motivi di astio, la bambina vedrà sempre suo padre e passerà sempre del tempo con lui.

Ad entrare non volendo in questa polemica tra ex il nuovo compagno di Clizia e padre del piccolo Gabriele, Paolo Ciavarro. Il figlio di Eleonora Giorgi ha conosciuto la sua compagna nella casa del Grande Fratello Vip ed è stato amore a prima vista. Dopo poco tempo hanno annunciato la convivenza e la gravidanza di Clizia.

Paolo non ha mai nascosto di essere al settimo cielo nella sua nuova veste di papà e di essere profondamente innamorato della Incorvaia. Ma come vanno i rapporti con Sarcina?

Paolo Ciavarro e Francesco Sarcina: i reali rapporto tra gli ex di Clizia Incorvaia

Paolo Ciavarro ha dichiarato di non aver alcun tipo di risentimento nei confronti di Francesco Sarcina e il loro rapporti sono molto distesi. Il co conduttore di Forum ha inoltre sottolineato che rispetta molto Nina e che ha un rapporto civile con Francesco. E' evidente che i due non sono amici nel vero senso del termine, ma cercando di mantenere i rapporti per tranquillizzare la piccola Nina e non farle risentire delle tensioni che potrebbero crearsi in famiglia.

