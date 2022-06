Valerio Scanu, gli affari vanno benissimo: ecco con che macchina gira (solo per veri ricchi)

Nell'ultimo periodo si sente molto parlare di Valerio Scanu, l'ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi. Della sua vita si conosce molto poco in realtà, ma c'è uno scatto che ha pubblicato lo stesso Scanu dal suo profilo che mostra la sua auto. E' una macchina costosissima!

Classe 1990, Valerio Scanu è nato a La Maddalena in Sardegna e si è rivelato una delle voci più belle del panorama italiano. Sin da giovanissimo ha partecipato a molte manifestazioni canore dimostrando il suo talento. Nei primi anni del 2000 ha preso parte a Canzoni sotto l'albero, Note di Natale e il programma condotto da Mike Bongiorno Bravo Bravissimo. Dopo essersi inscritto alla SIAE ottiene il banco al talent Amici e da lì comincia la sua scalata al successo.

Valerio Scanu arriva nel talent condotto da Maria De Filippi nella stagione 2008/ 2009 e il suo singolo Sentimento, diviene disco d'oro in pochissimo tempo. Lo stesso anno vince il primo Wind Music Award con lo stesso brano. Ricordati di Noi. brano scritto da Scanu, entra a far parte del film Amore 14 di Federico Moccia. Nel 2010 partecipa e vince la 60 esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Per tutte le volte che... lo stesso anno parte per il tour In tutti i luoghi tour.

Il cantante sardo ha registrato ben 7 album dalla sua apparizione ad Amici di Maria De Filippi, ottenuto diversi premi e dischi d'oro per singoli ed album. Negli ultimi anni ha anche partecipato a diverse trasmissioni televisive non solo in qualità di ospite ma anche di co conduttore. Era al fianco di Milly Carlucci a Ballando con le stelle, occupandosi di tutta la parte social. E' stato concorrente nel programma di imitazioni condotto da Carlo Conti Tale e Quale show, e si è nascosto sotto le stupende maschere de Il Cantante Mascherato condotto da Milly Carlucci.

La passione di Valerio non è solo il canto: questa auto è un vero e proprio gioiello.

Il talento di Valerio Scanu nel canto armonico è evidente, così come il suo carattere stravagante. A sottolineare questo particolare aspetto del cantante sardo la sua passione per i cani e per le auto. Chi segue il suo profilo sa che Valerio ha un vero e proprio amore per i suo piccoli a 4 zampe e farebbe qualunque cosa per loro, ma forse non molti sanno che Scanu possiede una macchina bellissima e costosissima.

Solo qualche tempo fa, dal proprio profilo è stato possibile conoscere il modello di auto preferito dal cantante: una Mercedes GLE, una modernizzazione del modello ML uscito negli anni '90.

Qualche tempo fa Valerio aveva fatto sapere ai suoi molti fan di essere stato vittima dei vandali che gli avevano rovinato l'auto. Il cantante però non si è dato per vinto e l'ha portata a riparare, ed ora la mostra in tutta la sua bellezza. E' evidente che Scanu è fiero della sua auto.

