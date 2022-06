Katia Ricciarelli ha davvero fatto pace con le sorelle Selassié? L'ultimo clamoroso sviluppo della vicenda

Uno dei rapporti più controversi all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 è stato quello tra Katia Ricciarelli e le sorelle Selassié. Nelle ultime ore però sembra che qualcosa sia cambiato e che la soprano si sia riappacificata sia con Jessica che con Lulù. Ma, sarà vero?

Questa edizione del Grande Fratello Vip, è stata davvero ricca di polemiche. Nel corso della permanenza nella casa di Cinecittà, molto gieffini hanno dato prova del loro temperamento creando non poche discussioni. Katia Ricciarelli è stata più volte nell'occhio del ciclone proprio per le sue uscite non proprio felici.

La soprano più volte è diventata la 'nemica' numero uno dei concorrenti del reality. Il suo carattere decisamente fermo e polemico ha creato diversi asti che non si sono mai risolti, nemmeno una volta usciti dalla casa più spiata d'Italia. I più grandi scontri Katia li ha avuti con le sorelle Selassiè, in particolare con Jessica e Lulù. A dire il vero, la Ricciarelli ha avuto poche parole gentili anche per altri gieffini come Miriana Trevisan (che l'ha addirittura diffidata), Nathaly Caldonazzo e Manila Nazzaro. Insomma non proprio una mattacchiona la famosa cantante lirica. Eppure stando lontana dai riflettori sembra che abbia cambiato idea e che alcune delle discussioni più accese sia state dimenticate.

Katia Ricciarelli a cena con Nathaly Caldonazzo: una grande amicizia o solo tolleranza?

Tutti ricorderanno che Nathaly e Katia hanno più volte litigato nella casa del Grande Fratello Vip, a volte le discussioni hanno toccato dei temi molto delicati generando l'indignazione del pubblico a casa. Ma negli ultimi giorni in cui erano entrambe nella casa hanno deciso di parlare e comprendere le ragioni che le hanno spinte ad utilizzare queste frasi fin troppo forti. Ora sembra che le due passino del tempo insieme, sono state addirittura viste cenare insieme con due vecchie amiche.

Katia Ricciarelli e le sorelle Selassié: l'ascia di guerra è stata sotterrata definitivamente?

A questa domande sembra si possa rispondere con un bel sì. La faida tra la soprano e alcuni gieffini sembra essere terminata, il merito? Probabilmente l'essere usciti dal bunker che la casa di Cinecittà rappresenta per i suoi partecipanti. In molti hanno sottolineato che stare rinchiusi in casa per diversi mesi mette decisamente in difficoltà anche i caratteri più docili. La soprano ha aperto il suo profilo social ed ha cominciato a seguire alcuni dei suoi compagni di avventura come Soleil Sorge e Biagio D'Anelli e udite udite anche Jessica e Lulù Selassiè. Si è davvero conclusa la lotta tra Katia Ricciarelli e le sorelle Selassié? Solo il tempo lo stabilirà.

