Carmen Di Pietro: "Il mio trucco per pagare subito le bollette in Posta", c'entra Alessandro Iannoni

Uno dei personaggi più originali di questa edizione de L'Isola dei Famosi è Carmen Di Pietro. Nelle ultime ore, la showgirl ha raccontato a Nicolas Vaporidis un 'trucchetto' per pagare velocemente le bollette in posta. Nel piano 'diabolico' di Carmen c'entra suo figlio Alessandro.

Quando Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro sono arrivati in Honduras, il pubblico ha immediatamente capito che sarebbero stati i protagonisti di questa edizione. Carmen è decisamente una madre del sud, iperprotettiva fino a diventare quasi asfissiante mentre Alessandro è il classico bravo ragazzo che vuole molto bene a sua madre ma vorrebbe anche cominciare ad essere più indipendente. Più volte, Ilary Blasi e i suoi opinionista Vladimir Luxuria e Nicola Savino hanno cercato di far ragionare la Di Pietro, ma non c'è stato nulla da fare.

Quando Alessandro ha lasciato il reality, lo ha fatto per un motivo molto serio, seguire il suo programma universitario per non restare indietro. Questa decisione ha riempito d'orgoglio sua madre, ma forse non prenderà bene l'altra decisione che ha preso Iannoni. Solo qualche settimana fa, Alessandro ha deciso di voler andare via di casa e di ottenere così la sua indipendenza. Il ragazzo una volta tornato a casa ha scoperto sullo smartphone di sua madre un' applicazione che le dice esattamente dove si trova suo figlio. Il ragazzo ha anche ammesso di doverla chiamare ogni volta che esce di casa per recarsi in un luogo per avvertirla. Insomma, il povero Alessandro è sotto un regime dal quale ha intenzione di uscire e per farlo ha chiesto l'aiuto della nonna materna, Emma.

Nonna Emma è già intervenuta in favore di suo nipote cercando di spronarlo a cercare la sua strada. Ma se Alessandro dovesse davvero andare a vivere da solo, come farà Carmen con il suo trucco per pagare le bollette?

Carmen Di Pietro rivela a Nicholas il suo trucco per pagare le bollette alla posta.

Carmen è decisamente una donna all'antica, a dimostrarlo non solo il suo atteggiamento con Alessandro, ma anche ciò che ha rivelato a Nicholas, cioè che non vuole utilizzare i RID bancari. L'attore ha provato a spiegare alla showgirl che attraverso il RID il pagamento delle bollette è più comodo perché viene direttamente addebitato sul conto, ma la Di Pietro è stata irremovibile. Ecco la strategia di Carmen: quando arriva una bolletta da pagare in casa, Alessandro deve recarsi in posta alle 7 aspettare che apra e poi pagare allo sportello. Carmen ha più volte detto che questo metodo funziona, mentre il Nicholas pensava al povero Alessandro e all'attesa di almeno 45 minuti alle poste.

