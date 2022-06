Caterina Balivo si presenta alla comunione del figlio vestita così: "Sembri mia nonna"

Caterina Balivo ha festeggiato proprio ieri la comunione di suo figlio Guido Alberto. Per l'occasione la donna ha sfoggiato un look che non è piaciuto a tutti. Scopriamo l'abito indossato e le critiche ricevute sotto il suo post Instagram.

Caterina Balivo è una delle presentatrici più apprezzate della televisione italiana. Napoletana DOC è un'Eccellenza meridionale di cui andare fieri. Bellissima e anche talentosissima, riesce a distinguersi nel 1999 a Miss Italia, pur non vincendo l'edizione di quell'anno. Da lì un successo dietro l'altro: da Uno mattina a Detto Fatto per approdare all'ultimo show presentato in Rai, Vieni da me. Dopo un periodo di allontanamento dalle scene - la si è vista solo in veste di giudice ne Il cantante mascherato - è recentemente tornata alla ribalta con Chi vuole sposare mia mamma?, programma in onda su tv8.

Dal punto di vista sentimentale, Caterina Balivo continua a vivere la sua favola d'amore da ormai 8 anni. Infatti nel 2014 la presentatrice è felicemente convolata a nozze con il manager finanziario Guido Maria Brera (al quale è stato attribuito in passato un flirt anche con Serena Autieri). Assieme a lui la conduttrice ha messo su famiglia dando alla luce due splendidi bambini, Guido Alberto e Cora. Molte volte questi ultimi appaiono nelle storie della donna, sopratutto in occasioni speciali come quella di cui si parla oggi: la comunione del primogenito. Come si saranno vestiti madre e figlio e quali saranno stati i commenti dei seguaci della Balivo?

Caterina Balivo, piovono critiche sotto la foto: “Ma sei tu che devi fare la comunione”?

Caterina Balivo è molto attiva sui social, soprattutto su Instagram dove conta un seguito di quasi 1 milione e mezzo di follower. Tutti i giorni la conduttrice condivide storie e post, in cui mostra sé stessa in situazioni tanto lavorative quanto private. Ad esempio qualche ora fa è comparso sul noto social fucsia di Zuckerberg uno scatto che la ritrae assieme a suo figlio Guido Alberto, mentre lo abbraccia, tutta sorridente per l'importante giorno da lui vissuto.

Insomma, niente di particolare, se non fosse per il fatto che Caterina Balivo ha scelto per l'occasione un abito bianco che fa sembrare quasi lei protagonista della giornata, una bambina di 10 anni o poco più, pronta ad affrontare la Comunione. Questo dettaglio non è certo sfuggito ai follower. Così, se c'è chi le fa gli auguri e i più sinceri complimenti per la mise, c'è anche chi non si è risparmiato dallo scrivere commenti poco carini, come ad esempio "Ma chi dei due ha fatto la prima comunione? Forse si poteva evitare il vestito bianco, sembri mia nonna" oppure "Ma come ti sei conciata, volevi prendere tu il sacramento?".

LEGGI ANCHE: Caterina Balivo cambia look, i fan non perdonano: "Hai copiato la collega, ammettilo"