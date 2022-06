Caterina Balivo cambia look, i fan non perdonano: "Hai copiato la collega, ammettilo"

Caterina Balivo è una delle conduttrici più apprezzate degli ultimi anni. Il suo sorriso e il suo stile semplice e curato allo stesso tempo hanno sempre fatto impazzire i fan. Stavolta però, con l’ultima svolta nel look sembra proprio voler copiare una sua celebre collega… Scopriamo di chi si tratta!

Caterina Balivo si è distinta nel corso degli anni per la sua professionalità e per il suo talento. Bellissima come solo una concorrente di Miss Italia sa essere, approda in Rai diventando un volto di punta in diverse trasmissioni. Il suo Detto Fatto o, il successivo Vieni da me, sono show che grazie alla sua presenza hanno fatto share molto elevati. Dopo un po’ di tempo che non la vedevamo più come conduttrice - nel 2020 ha lasciato il timone della sua trasmissione suddetta asserendo di voler tentare nuove esperienze - l’abbiamo da poco ritrovata alla guida di un nuovo format: “Chi vuole sposare mia mamma?”

La presentatrice sembra vivere un periodo molto spensierato dal punto di vista professionale, dato il suo ritorno in auge, ma anche dal punto di vista sentimentale non se la passa affatto male. Ormai da otto anni è felicemente sposata con il manager finanziario Guido Maria Brera (il quale ha avuto in passato una relazione con Serena Autieri). Con lui Caterina Balivo ha due figli, Guido Alberto e Cora che adora letteralmente. Insomma, un quadretto familiare davvero felice.

Caterina Balivo, la foto che la incastra: “Ha copiato proprio lei”, ma di chi si tratta?

Caterina Balivo è particolarmente attiva sui social, in particolar modo su Instagram dove vanta un seguito di quasi 1 milione e mezzo di follower. Ogni giorno la conduttrice condivide storie e post, all’interno dei quali mostra sé stessa in ambito non solo professionale ma anche privato. Per esempio nelle scorse ore è comparso sul noto social del gruppo Meta uno scatto che la ritrae con look decisamente diverso dal solito.

Nella foto “incriminata”, postata tra le storie, la conduttrice si presenta con una capigliatura differente dal solito: l’acconciatura prevede una treccina laterale… Impossibile non notare - vi mettiamo l’immagine a riprova di ciò - come abbia “copiato” il look a un’altra celebre protagonista del piccolo schermo. Si tratta di una donna bionda, procace, siciliana e che fa impazzire tutti gli uomini del pianeta. Volto di punta di DAZN è stata fidanzata con l’attore turco più sexy che ci sia… Avete capito, no? Parliamo di Diletta Leotta. Anche quest’ultima recentemente si è mostrata sui social con la stessa acconciatura. Queste treccine sono dunque coincidenze o un must have dell’estate? Chi può dirlo, la calda stagione è appena iniziata!

