Vladimir Luxuria, avete mai visto sua madre da giovane? La somiglianza è impressionante!

Vladimir Luxuria è un volto televisivo ormai sempre più noto grazie alla sua attuale partecipazione - in qualità di opinionista - all’Isola dei Famosi, il reality show dei naufraghi condotto da Ilary Blasi. Oggi la donna spegne 57 candeline e nel volerle fare gli auguri, siamo andati a ripescare una foto della sua mamma da giovane, probabilmente datata poco dopo la nascita dell’ex parlamentare. Scopriamo insieme quanto si assomigliano.

Vladimir Luxuria è tante cose. Sarebbe banale definirla solo paladina dei diritti LGBT+ o volto televisivo o ex parlamentare. È tutte queste cose insieme. Una donna che è meravigliosamente riuscita a farsi conoscere da ognuno di noi per i propri innumerevoli talenti. Il suo pubblico le è affezionato non solo per le apparizioni sul piccolo schermo ma anche per il suo essere particolarmente attiva sui social, soprattutto su Instagram, dove vanta un seguito di 307mila follower.

Ogni giorno mostra loro il proprio quotidiano, tanto dal punto di vista artistico quanto da quello più strettamente personale. Non molto tempo fa, ad esempio, ha ripescato una foto dal passato. In questo caso ad essere ritratta non vi è lei ma sua madre Maria Michela Guadagno. Cosa si evince immediatamente? Una straordinaria somiglianza. Davvero due gocce d’acqua!

Vladimir Luxuria, tutta sua madre!

Il legame genitori - figli non è sempre facile e anche tra Vladimir Luxuria e sua madre Maria non sono mancate le incomprensioni. Ci è voluto del tempo ma alla fine hanno raggiunto una complicità importante. D’altra parte prima, storicamente parlando, era più complesso per un genitore accettare il coming out di un figlio. Per questo i parenti dell’attivista non sono riusciti subito ad elaborare la notizia. Anche la transizione è stata vissuta da entrambi i congiunti con difficoltà e spesso Vladimir ha dichiarato di essersi sentita responsabile della loro infelicità. Per fortuna alla fine tutto si è risolto per il meglio e adesso lei, sua sorella e i genitori sono davvero una splendida famiglia molto unita.

Lo testimonia il fatto che su Instagram, molte volte Vladimir ha mostrato sua madre accanto a lei. Ovviamente le foto della donna sono per lo più in età più avanzata. Invece da “giovane” c’è solo quest’immagine che soddisfa a pieno la curiosità dei fan. Nello scatto, realizzato per ovvie ragioni in bianco e nero, si vede Maria Michela che indossa un maglione e tiene i capelli leggermente all’indietro. Come didascalia Luxuria ha fatto una domanda ai follower: “Questa è mia mamma da ragazza: secondo voi le somiglio?”. Una domanda la cui risposta è abbastanza scontata dato che sembrano davvero due gocce d’acqua. Voi che ne pensate?

