Avete mai visto la figlia di Armando Incarnato? Assomiglia molto più a lui che alla madre

Armando Incarnato è un personaggio pubblico, noto per la sua partecipazione storica a Uomini e Donne. Il giovane Cavaliere però, prima di intraprendere il suo percorso nel dating show della De Filippi ha avuto una relazione lunga tantissimi anni, e i due hanno anche una bambina. Ma l'avete mai vista? Andiamo a scoprire di più.

Armando Incarnato è un noto imprenditore, noto al pubblico italiano per la sua storica partecipazione al Dating Show di Maria De Filippi "Uomini e Donne" che pare risalire dal 2018. Nasce a Napoli il 6 Febbraio del 1981 sotto il segno zodiacale dell'Acquario. Per quanto riguarda la sua infanzia, il giovane modello ha dovuto fare i conti con il divorzio dei genitori e lui va a vivere insieme a suo padre. Successivamente fa rientro nella sua Napoli dopo aver conseguito il diploma. In un'intervista il modello ha raccontato che ha sofferto per alcuni malocchi inflitti nel corso della sua vita. Questo lo hanno portato diversi malesseri psicofisici che lo hanno tormentato per diverso tempo. Per quanto riguarda la sua professione da imprenditore, l'uomo è proprietario di diversi Saloni di Parrucchieri che gestisce con la sua ditta individuale. La scelta di intraprendere questo percorso l'ha presa dopo aver interrotto gli studi di Giurisprudenza. Prima di diventare un imprenditore ha fatto i lavori più disparati. È stato un Barman, un corriere e un responsabile di reparto ai supermercati.

Armando Incarnato, chi è la sua ex moglie?

Prima di iniziare il suo percorso nel Dating Show della moglie di Maurizio Costanzo, Armando Incarnato è stato per tanti anni impegnato con una ragazza, il cui nome è Daniela. La donna non è un volto noto al pubblico e non si è mai mostrata. Dai rumors che sono circolati sul web pare anche che la donna non abbia origini italiane. La coppia, nel periodo in cui era unita, ha dato alla luce una bambina, il cui nome è Michelle. Armando è molto legato alla piccola, nonostante vivano lontani.

In una vecchia puntata di Uomini e Donne, possiamo ricordare Armando Incarnato scoppiato in lacrime per aver saputo che la sua precedente compagna si sposasse. La notizia che mandò in lacrime l'imprenditore non era tanto il fatto che la sua storica compagna si sposasse, ma che la piccola Michelle sarebbe andata a vivere nella stessa casa con la mamma e il suo nuovo marito.

Nonostante ciò, l'uomo continua ad avere un bellissimo rapporto con la bambina, e proprio negli ultimi giorni Incarnato ha pubblicato diverse storie sul suo Profilo Instagram dove mostra il suo gioiello più bello mentre sono al mare. La bambina ha una carnagione molto scura, a prescindere dall'abbronzatura. Due occhioni grandi e molto profondi. Se la osserviamo con molta attenzione possiamo notare anche la somiglianza con l'imprenditore. Insomma, nonostante la sua relazione durata vent'anni con Daniela, Armando continua a essere un buon padre per sua figlia che sembra crescere bella e sana.

