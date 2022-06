LDA, l'ex fidanzata storica rompe il silenzio dopo il concerto: "Ecco perché piangevo"

I social impazziscono alle lacrime dell'ex fidanzata di LDA mentre si esibisce a Napoli: la risposta di Emanuela stupisce tutti.

Lo scorso weekend la città di Napoli ha celebrato i 30 anni di carriera di Gigi D'Alessio che ha infiammato Piazza del Plebiscito. Moltissimi artisti sono saliti sul palco insieme al cantante napoletano e tra questi non poteva mancare LDA. Il giovane talento ha partecipato all'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi dove ha dimostrato grandissima grinta e voglia di fare musica. Luca D'Alessio è il terzo figlio di Gigi nato dal suo primo matrimonio. I due sono molto legati e Mara Venier ha condotto sul palco un momento molto emozionante sulla loro vita e sui loro ricordi.

Luca adesso è all'inizio della sua carriera musicale e ha firmato un contratto con la Sony. Nella scuola di Amici a cercato di liberarsi dell'etichetta di "figlio di.." per ovvi motivi e per non essere puntualmente accostato al padre. Gigi oggi si dice fiero di essere chiamato "il papà di LDA" nonostante i suoi grandissimi successi. Il cantante è infatti pronto a supportare il figlio nel suo sogno, quello di fare musica. Ecco però che arriva il gossip anche per Luca che come il papà è finito al centro dei social per la sua vita sentimentale. Scopriamo cos'è successo.

LDA e la sua ex in lacrime: parla Emanuela

Se gli altri ragazzi nella scuola di Amici hanno trovato anche il tempo per l'amore e le love story, LDA si è concentrato solo sulla sua musica. Il cantante ha instaurato un ottimo rapporto con Maria De Filippi, del resto come tutti i suoi compagni di viaggio. Luca è arrivato al serale e ha regalato un grandissimo spettacolo al pubblico a casa. Dopo il concertone a piazza del Plebiscito in cui si è esibito al fianco del padre ha poi preso parte a un altro evento nella città di Napoli.

Ogni anno a Napoli si celebra la pizza con l'evento "Pizza Village", moltissimi pizzaioli scendono in strada per preparare prelibatezze di ogni genere e la musica non manca mai. Anche quest'anno molti artisti si sono esibiti durante le serate dell'evento e tra questi anche LDA. Luca è salito sul palco e tra il pubblico c'era Emanuela la sua ex fidanzata che è scoppiata in lacrime.

Qualcuno ha postato sui social l'emozione della ragazza e il gossip è impazzito. Molti infatti hanno creduto che la giovane fosse in lacrime perché ancora innamorata di Luca. Emanuela ha deciso di replicare con chiarezza puntualizzando che non è innamorata del cantante. "Piangevo perché vedere la gente lì per Luca mi ha emozionata" ha commentato l'ex fidanzata dell'artista mettendo a tacere i pettegolezzi.

