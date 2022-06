Paola Caruso esce allo scoperto e pubblica la foto del bacio con l'amore della sua vita

Paola Caruso, la Bonas di Avanti un altro, è tornata da poco single… A quanto pare però è stata pizzicata a baciare qualcuno. Scopriamo di chi si tratta.

Paola Caruso è un volto molto noto della televisione nostrana. Nasce a Catanzaro nel 1985 e inizialmente la sua passione è legata alla legge. Ben presto si laurea in Giurisprudenza, il che dimostra una certa determinazione dato che la disciplina non è delle più semplici. È soprattutto conosciuta per essere la Bonas di Avanti un altro!, tuttavia non manca la sua partecipazione ad altri programmi televisivi. Ad esempio è stata una naufraga nell’Isola dei Famosi 11 e una concorrente de La Pupa e il Secchione, nell’edizione finita poche settimane fa, in coppia con Edoardo Baietti.

Dal punto di vista sentimentale in un’ospitata di Domenica Live, la meravigliosa Paola Caruso ha confessato di esser stata adottata e di aver sofferto per non aver mai conosciuto i suoi genitori biologici. Proprio a causa di ciò ha sempre avuto problemi con gli uomini, almeno stando a sue dichiarazioni. In effetti di fidanzati ne ha cambiati molti e per il momento l’anima gemella ancora non è arrivata. In tanto hanno vociferato di suoi flirt con Stefano Bonolis - il figlio di Paolo - o anche con Lucas Peracchi e Luca Onestini. Anche Andrea Casalino, ex gieffino, è stato uno dei suoi fidanzati tuttavia tra loro è finita quando lui è andato in Bulgaria a girare Rodolfo Valentino. Insomma, un amore che non ha resistito alle distanze.

Infine, ultima ma nient’affatto per importanza, la love story con il pugile campano Dario Socci, conclusasi circa un anno fa, come annunciato dalla stessa Paola Caruso, per differenza di vedute. Attualmente dunque la donna parrebbe single eppure… C’è qualcosa che non quadra… È stata pizzicata a baciare qualcuno: ma chi è il misterioso lui?

Paola Caruso, il bacio del “vero amore”

Il film “Maleficent” ci insegna che il bacio del vero amore non è quello che si danno due innamorati. È invece molto più potente l'amore che una madre può dare a suo figlio. E anche in questo caso parliamo proprio di ciò! Non molto tempo fa sul profilo Instagram di Paola Caruso che vanta 933mila follower, è apparso uno scatto. In quest'ultimo la showgirl dà un bacio appassionato a suo figlio. Ma cosa sappiamo di lui?

Si chiama Michele ed è nato dalla relazione tra la soubrette e Francesco Caserta, un giovane italiano residente in Svizzera. Nel corso della gravidanza, Paola aveva detto in un’intervista a Chi, che l’uomo ma lui per tutta risposta aveva negato il tutto asserendo di essersi assunto le sue responsabilità. La verità non si sa ancora quale sia, fatto sta che “Michelino” è dolcissimo bimbo e il bacio con la sua mamma è davvero “il più bello del mondo”, come recita la didascalia della foto.

