Ricordate Demo Morselli, il pianista del Maurizio Costanzo Show? Ecco che fine ha fatto

Demo Morselli è noto ai più per essere stato lo storico pianista di Maurizio Costanzo nel suo storico show. È da diverso tempo, però, che non lo si vede più sui nostri teleschermi. Giustamente, allora, in molti si sono chiesti che fine abbia fatto

Il famosissimo pianista del Maurizio Costanzo Show, è molto più che questo. Il buon Demo, infatti, è uno dei più grandi trombettisti che ci siano in circolazione, oltre ad essere un compositore e direttore d’orchestra eccezionale. Per stessa ammissione del grandissimo Rocco Tanica, infatti, Morselli sarebbe il più potente trombettista italiano vivente. La sua collaborazione con gli Elio e le storie tese, infatti, risale a diversi anni fa. A lui si devono, infatti, alcuni arrangiamenti della storica band. AMore Amorissimo e Discomusic, infatti, sono state pubblicate così come sono anche grazie al genio del reggiano.

L’impegno musicale di Morselli risale a molti anni fa. Ben prima di apparire in televisione, infatti, ha lavorato per 15 anni nei più grandi teatri dello Stivale, anche a La Scala di Milano. Poco dopo cambia completamente genere e suona addirittura con Ray Charles. Continua la sua carriera musicale suonando nel tour di Eugenio Finardi e successivamente fonderà la Biba Band, interpretando cover dei grandissimi Weather Report e del mitico Jaco. In Tv approderà con Fiorello nel 1996 in Buona Domenica, insieme alla Demo Big Band Orchestra. Approderà, poi, al Maurizio Costanzo Show, sempre con l’inseparabile orchestra, entrando definitivamente nei cuori di milioni di italiani.

Ecco di cosa si occupa oggi il grande musicista.

Nel 2012, poi, si dedica anche al teatro. Ovviamente, però, la musica resta parte integrante del suo modo di essere e prenderà parte al progetto di un musical. È comparso, poi, anche in alcuni film molto noti per il grande schermo. nel 2000, infatti, figura in Body Guards - Guardie del corpo, di Neri Parenti. Sei anni più tardi, poi, interpreterà il ruolo di se stesso nel film di Jerry Calà Vita Smeralda. Oggi, il buon Demo, divide tutto il suo tempo tra la musica e la sua famiglia. Non tutti sanno che Morselli è sposato con la sua manager, Lucia Montella, da cui ha avuto la splendida Alisia. Non ci rimane, allora, che fare i complimenti all’ottimo Demo Morselli per la grande carriera e per la sua meravigliosa famiglia.

