Michelle Hunziker: "Serena Autieri? Per me è una sorella e vi spiego perché"

Nel mondo dello spettacolo sono molte le amicizie che durano da moltissimo tempo, una di queste è quella tra Michelle Hunziker e Serena Autieri. In più di un'occasione le due hanno definito il loro rapporto come quello tra due sorelle. Ma com'è nata questa amicizia?

Serena Autieri ha cominciato la sua carriera nel mondo dello spettacolo fin da bambina, partecipando a diversi spettacoli teatrali sia in veste di attrice e cantante che di ballerina. Entra poi a far parte del cast della soap Rai, Un Posto Al Sole nel 1998 e nel 2001 affianca Alberto Castagna nel programma Stranamore. Da quel momento in poi la sua carriera di attrice procede a gonfie vele con diversi ruoli nelle fiction Rai (come Vento di Ponente e Tutti i sogni del mondo) e in diversi spettacoli teatrali insieme a personaggi dello spettacolo di tutto rispetto. Negli ultimi anni si è dedicata anche al doppiaggio, è la voce di Elsa nella produzione Disney Frozen, per poi cominciare le sue esperienze come conduttrice.

Michelle Hunziker, di origini svizzere ma con la cittadinanza italiana, ha mosso i primi passi sul piccolo schermo partecipando a Buona Domenica per Miss Buona Domenica, per poi cominciare a condurre Colpo di Fulmine. Nel corso degli anni ha continuato a condurre diverse trasmissioni come Zelig, Striscia la Notizia, Paperissima, e il Festivalbar nelle edizioni 2002 2003. E' noto a tutti che è stata la moglie di Eros Ramazzotti per diverso tempo e che dal loro amore è nata Aurora Ramazzotti. Dopo alcuni anni sono sono saliti ancora una volta insieme sul palco, dove Michelle si è molto commossa.

Nel corso di diverse interviste Michelle Hunziker e Serena Autieri hanno parlato della loro amicizia, definendola un più che una semplice amicizia un rapporto tra sorelle. Ma come è iniziato tutto? E come hanno coltivato questo rapporto così profondo? Scopriamolo.

L'amicizia decennale di Michelle e Serena: "Siamo sorelle"

L'incontro tra Michelle Hunziker e Serena Autieri è avvenuto per puro caso mentre erano in vacanza in Alta Badia. Le due si sono conosciute lontano dai riflettori ed hanno potuto confidarsi l''una con l'altra. Entrambe infatti si sono sostenute a vicenda nei momenti più difficili, soprattutto fuori dall'ambiente lavorativo.

Il rapporto così sincero delle due conduttrici ha creato una sorta di emulazione, poiché un legame così profondo nel mondo delle celebrità è davvero molto raro ma di cerco qualcosa di estremamente importante che chiunque vorrebbe trovare almeno una volta nella vita.

Leggi anche: Vi ricordate Sara, la figlia del mitico Pino Daniele? Eccola in costume insieme all'amica Aurora Ramazzotti