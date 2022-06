"Ho paura ogni volta che lui...", Mara Venier svela un retroscena privatissimo sul marito Nicola

Mara Venier e Nicola Carraro sono sposati da diversi anni e sono una coppia veramente molto affiatata. Nel corso di un' intervista la signora della domenica ha confessato un particolare importante della loro relazione che nessuno di sarebbe mai aspettato.

Forse non tutti sanno che Mara Venier ha cominciato la sua carriera come attrice in alcuni film degli anni '80 (di certo la ricorderete nel film cult 'Sapore di mare' insieme al suo compagno di quei tempi, Gerry Calà). Ma è solo negli anni '90 che tocca l'apice del suo successo con la conduzione di Domenica In, di cui ha curato ben 18 stagioni. Non a caso viene definita la Signora della Domenica.

La bellissima Mara ha avuto diverse relazioni con uomini dello spettacolo. E' stata sposato con Francesco Ferracini con cui ha avuto la sua prima figlia Elisabetta. In seguito ha avuto una relazione con Pier Paolo Capponi con cui ha avuto il suo secondo figlio, Paolo. Nel 1984 ha sposato Jerry Calà, per poi separarsi solo un anno dopo. Negli anni successivi è stata a lungo con Renzo Arbore (finita poi nel 1997), ha inoltre avuto un flirt con Armand Assante. Nei primi anni del 2000 conosce Nicola Carraro con il quale convolerà a nozze nel 2006, i due sono molto affiatati e condividono una felice vita coniugale da 16 anni. Ma c'è qualcosa che Mara teme moltissimo, qualcosa che suo marito compie ogni volta e la fa tremare di paura.

Mara Venier e Nicola Carraro: la paura inconfessabile della Zia d' Italia

In una delle numerose puntate di Domenica In, Mara Venier ha avuto come ospite Sabrina Ferilli, forse non molti sanno che tra le due c'è un rapporto molto profondo di amicizia. Una volta giunta in trasmissione l'attrice romana, Mara ha come sempre messo a suo agio l'ospite parlando del più e del meno, come fosse nel salotto di casa sua. L'attrice ad un certo punto dell'intervista chiede a Mara Venier dove si trovi in quel momento suo marito, Nicola Carraro. L'attrice le spiega che vede sempre sui social foto di lui in mezzo al mare che fa dei tuffi incredibili.

La signora della domenica accetta di buon grado la domanda di Sabrina Ferilli e fa un largo sorriso prima di rispondere in tono molto serio. Mara infatti confessa di avere sempre molta paura quando suo marito è sulla barca, proprio perché ha l'abitudine di fare tutti 'pesanti' ed ogni volta che lo vede tuffarsi teme che non riesca a risalire. I toni dell'intervista tornano immediatamente allegri con la zia d'Italia che confessa di essere stata molto fortunata nell'aver incontrato suo marito.

