"E' stato bruttissimo, mi sentivo sporca" Vladimir Luxuria racconta la traumatica prima volta

Vladimir Luxuria non è solo un'opinionista, ma uno dei personaggi più controversi e sensibili del piccolo schermo. Luxuria durante l'intervista al settimanale Chi ha deciso di parlare a cuore aperto di un momento molto spiacevole della sua vita. Ciò che ha rivelato ha lasciato tutti senza parole.

Classe 1965, Vladimir Luxuria ha fin dalla giovinezza un innato talento per l'arte. Nasce nel 1965 come Wladimiro Guadagni e si definisce da sempre un transgender, per cui la sua identità di genere non corrisponde a quella di nascita. Da sempre Vladimir ha combattuto contro qualunque forma di disuguaglianza, proponendo una volta diventata deputata diverse leggi sui diritti delle persone transgender.

La sua lotta contro le disuguaglianze e i diritti della comunità LGBT comincia fin dagli anni '80 e non si è mai arrestata. Tanto potente nel diffondere il suo messaggio da diventare direttrice artistica del circolo di cultura omosessuale di Mario Meli a Roma e riuscire ad ospitare in questo evento personaggi famosi in tutto il mondo. Quell'anno c'erano Grace Jones, Davide LaChapelle, Rupert Everet e Alexander McQueen. Con la collaborazione di Vanni Piccolo e Imma Battaglia riesce ad organizzare il primo Gay Pride in Italia a cui prenderanno parte più di 10 mila persone, ed era il lontano 1994.

Attraverso la sua affermazione come personaggio dello spettacolo è riuscita a sdoganare una moltitudine di falsi preconcetti sui trans e sugli omosessuali, mostrandosi in prima linea e raccontando tutte le sue esperienza da quando ha cominciato a sentire l'esigenza di essere sè stessa, senza più nascondersi. Il merito di Vladimir Luxuria è stato quello di trasmettere con estrema lucidità ed emotività i veri problemi della comunità LGBT attraverso tutto il suo vissuto.

La confessione di Vladimir Luxuria sulla sua prima volta: "Mi sentivo sporca"

Sempre sorridente e tagliente nella sua ironia, qualcuno potrebbe pensare che l'opinionista de L'Isola Dei Famosi non ha dovuto affrontare nessun tipo di trauma o dolore. Ma nella sperimentazione della sua conduzione di transgender, Luxuria rivela invece, quanto sia stata traumatica la prima esperienza sessuale e di come si sia ritrovata a dover gestire questa esperienza.

Nell'intervista al settimanale Chi, Luxuria descrive la sua prima volta come un evento traumatico. L'evento le aveva dato una visione del sesso del tutto sbagliata e che sono negli anni è riuscita a curare. Ha inoltre affermato di non essere in cerca di una situazione amorosa. Certo se arriva ben venga, ma di non essere disposta a correre dietro nessuno. Il consiglio di Vladimir Luxuria per conquistare qualcuno? Dire sempre la verità, poiché le bugie non fanno altro che complicare le cose.

