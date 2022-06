Damiano dei Maneskin litiga con una fan durante il concerto: c'entra Giorgia Soleri

Polemica dopo il concerto dei Maneskin: Damiano finisce al centro dei social. Lo sfogo di una fan e la replica del cantante.

Sono la band italiana più famosa del momento. Dalla vittoria di Sanremo 2021 fino al trionfo all'Eurovision Song Contest a Rotterdam i Maneskin hanno conquistato il mondo intero. L'espressione "mondo intero" è parecchio vicina alla realtà considerando che anche negli Stati Uniti d'America sono famosissimi e che hanno preso parte alle manifestazioni musicali più importanti. Insomma i 4 ragazzi romani stanno rivoluzionando il mondo della musica. A chi dice che non fanno altro che replicare il passato rispondono che questo è il loro momento.

Insomma dalla musica ai testi le canzoni dei Maneskin sono in grado di fomentare intere folle e soprattutto di qualsiasi nazionalità. Spesso i ragazzi sono in giro per il mondo ma non hanno mai perso il contatto con le loro origini. Damiano è quello più esposto di tutti e con lui anche la sua vita privata. La sua relazione con Giorgia Soleri va a gonfie vele, i due stanno insieme da diversi anni e sembrano più innamorati che mai. Giorgia è una scrittrice e anche molto famosa sui social network per la sua battaglia a favore del riconoscimento della vulvodinia. C'è però un episodio spiacevole di cui è stato protagonista Damiano e che all'occhio dei social non è passato inosservato.

Damiano si scusa con una fan: ecco cos'è successo davvero

Non tutti sanno che una delle canzoni più famose dei Maneskin è una dedica di Damiano alla sua Giorgia e alla sua battaglia contro la malattia. Il brano è Coraline e a Sanremo ha stupito tutti per il suo testo molto profondo. La canzone è dedicata alla storia di Giorgia e ha tutto quello che ha vissuto. In uno degli ultimi concerti dei Maneskin una ragazza di è presentata sotto al palcoscenico con uno striscione che recitava: "Sono stata Coraline per sette anni" poi continuava dicendo "Adesso sono Alice grazie a voi".

La fan si è accorta che Damiano le ha lanciato un'occhiataccia alla vista del cartello e questo ha sorpreso Alice. La ragazza ha poi contattato su Twitter il cantante chiedendo scusa se per caso avesse potuto turbarlo con la sua dichiarazione. Damiano ha prontamente risposto dividendo il web.

Il cantante dei Maneskin si è scusato con la sua fan affermando che non era sua intenzione. Ha poi aggiunto di essere molto felice che sia venuta al concerto. Tutto è bene quel che finisce bene peccato che qualche commento sui social si sia schierato contro la reazione del cantante.

