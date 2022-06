Stefano De Martino, l'annuncio che tutti stavano aspettando: "Finalmente posso dirvelo"

Sono 4 i programmi televisivi in cui vedremo Stefano De Martino: uno di questi arriva direttamente dagli Stati Uniti.

Tra i anti personaggi del mondo della televisione Stefano De Martino è indubbiamente quello che ha stupito tutti. L'ex ballerino Amici di Maria De Filippi si è ormai lanciato nel mondo della conduzione per cui sembra tagliato. Dopo un lungo periodo di incertezze finalmente arriva l'ufficialità sui programmi che condurrà nella prossima stagione televisiva. Il conduttore napoletano è ormai noto anche alla cronaca rosa, Stefano infatti è ritornato a fare coppia con la moglie Belen Rodriguez.

I due dopo un lungo tira e molla si sono ritrovati insieme al figlio Santiago e alla sua sorellina Luna Marie, figlia di Antonino Spinalbese e dell'argentina. Stefano è prontissimo per affrontare una nuova stagione televisiva con i fiocchi ed è ufficiale: sarà il re di Rai Due. Sembra proprio che la Rai abbia trovato il suo cavallo vincente e che punterà tutto su di lui e sui suoi programmi tv. Il primo appuntamento che lo vedrà protagonista è Tim Summer Hits, show in cui si esibiranno tutti gli artisti italiani. De Martino sarà in giro nelle piazze italiane insieme ad Andrea Delogu e condurrà l'evento fino ad agosto.

Stefano De Martino: ecco dove lo rivedremo a settembre

Partiamo subito col dire che a settembre Rai due è pronta per una vera e propria rivoluzione e Stefano sarà il conduttore principale. Arriva in Italia infatti un nuovo format televisivo direttamente dagli Stati Uniti. Il suo nome è That’s My Jam ma ovviamente andrà in onda nella versione italiana. In America hanno partecipato moltissimi artisti al format che consiste in una gara musicale. Artisti del mondo della musica si sfideranno per una gara avvincente e soprattutto con un clima leggero, sarà Stefano a dirigere il programma.

Per l'ex ballerino non è però finita qui, in autunno ritornerà anche Bar Stella con ospiti e gag da salotto che tanto hanno appassionato il pubblico italiano. Bar Stella è il programma scritto da Stefano De Martino e su cui la Rai ha deciso di scommettere di nuovo. Quest'anno andrà in onda per ben tre volte alla settimana.

per la gioia del pubblico a casa ritornerà anche Stasera tutto è possibile. Nei mesi scorsi si vociferava di un addio al programma da parte del conduttore ma non sarà così. Infatti Stefano è pronto per una nuova edizione che ricordiamo quest'anno ha conquistato tutti. Il format funziona e lo share totalizzato su rai Due lo dimostra.

