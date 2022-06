Anna Pettinelli licenziata da Maria De Filippi: i motivi

Anna Pettinelli in quest'ultima edizione di Amici Di Maria De Filippi si è ritrovata al centro di numerose polemiche. Ma a preoccupare i fan sono delle indiscrezioni che circolano nelle ultime settimane. Sembra che la speaker radiofonica stia per dire addio ad uno dei suoi ruoli fondamentali. Ecco cosa sta succedendo.

Anna Pettinelli comincia la sua carriera a soli 16 anni come conduttrice radiofonica per alcune radio locali. Ora è decisamente una delle voci più famose della radio, infatti ha un posto stabile a RDS di cui coordina anche gli speaker. Ma la carriera di Anna si è anche estesa alla televisione prima in veste di conduttrice, con il talk Sesso, parlano le donne, e come opinionista nel reality La Talpa. E' conosciuta al grande pubblico del piccolo schermo per essere una delle insegnanti a Amici di Maria De Filippi.

Anna Pettinelli e Stefano Andrea Macchi: la relazione giunta al capolinea?

La storia tra Anna e Stefano comincia 10 anni fa, attraverso alcuni eventi lavorativi. Dopo un lungo fidanzamento hanno deciso di sposarsi nel 2018: la loro coppia è diventata molto conosciuta dopo la partecipazione a Temptation Island. Il pubblico ha molto criticato Anna e Stefano per un unico motivo, l'età: Macchi ha infatti 18 anni in meno della famosa speaker.

L'esperienza al reality delle coppie fortifica la loro relazione dopo qualche breve scossone, ma negli ultimi mesi la voce secondo cui una crisi li ha condotti alla separazione si è fatta sempre più insistente, fino a quando la stessa Anna ha deciso di raccontare tutta la verità.

Nell'intervista al programma S'è fatta notte di Maurizio Costanzo, la conduttrice radiofonica ha confermato la rottura con Stefano Macchi. Non c'è un motivo preciso che li ha condotti a questa decisione, semplicemente il sentimento che prima li univa si è spento piano piano. Ma arriva un' altra decisione per Anna Pettinelli, sembra infatti che per la nuova edizione di Amici non sia stata riconfermata.

Anna Pettinelli: non la rivedremo più tra i professori di Amici

Già da diverso tempo circola la voce per cui Anna Pettinelli sarebbe stata sostituita per la nuova edizione di Amici, al suo posto subentra Michele Bravi, il cantautore molto amato dal pubblico. Non si conoscono i motivi per cui Anna sia stata sostituita, non si sa se per scelta della stessa conduttrice radiofonica o per una decisione degli autori e della stessa Maria De Filippi. Quello che resta certo è il ruolo di Anna in radio, il suo vero e unico amore.

