Vi ricordate la mitica Paola Frizziero di "Uomini e Donne"? Ecco come si è ridotta oggi

Vi ricordate l'ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne? Nonostante siano passati ormai anni non appena c'è stato l'avvento dei social in tantissimi sono andata a cercarla per seguirla e scoprire che piega ha preso la sua vita. Andiamo oggi a ripercorrere i momenti più iconici del percorso di Paola Frizziero su Canale 5. Vediamo oggi com'è diventata e cosa fa nella vita.

Paola è sempre stata molto amata dal pubblico di Canale 5. Paola era diventata l'idolo di tantissime ragazzine. Una ragazza napoletana, pura, genuina, semplice. Potremmo dire che Paola fu un po' la Giulia de Lellis dei nostri giorni. Una ragazza senza peli sulla lingua che, come Giulia non ha avuto un lieto fine roseo. Alcuni forse non la riconosceranno, ma ci pensiamo noi a farvi un recapito della sua avventura nel teleschermo.

Oggi Paola ha abbandonato il mondo dello spettacolo. Ecco di che cosa si occupa una delle tronista più amate di Canale 5.

Nata sotto il segno dello scorpione Paola è figlia della bellissima città partenopea: Napoli. Paola come molte personalità meridionali è un vero e proprio terremoto. La volontà di partecipare al programma di Maria De Filippi nasce infatti non solo dalla voglia di mettersi in gioco ma anche di lanciarsi in un'esperienza al di fuori della sua confort-zone.

Paola per è sempre stata molto ligia al dovere e a differenza di chi si è montato la testa dopo il grande successo ottenuto grazie al teleschermo ha proseguito i suoi studi laureandosi in lingue. Sono ormai anni che insegna italiano presso le suore straniere del Vocazionario di Napoli. Paola è inoltre estremamente credente. Insegna catechismo e spesso viaggia come volontaria in Africa.

La prima volta che Paola partecipa al programma era il 2005 e riesce a portarsi a casa il bel tronista Salvatore Angelucci. Per amore aveva lasciato Napoli ma l'abbiamo rivista agli studi Mediaset che insinuava una relazione tra il suo fidanzato e l'opinonista Karina Cascella.

Maria le propone allora il trono nel 2007. La sua scelta, Carmine Fummo a fine percorso le dice di no. Dopo la seconda delusione Paola è tornata a concentrarsi sui suoi studi abbandonando per sempre il mondo dello spettacolo.

Nel 2015, dopo ben dieci anni dalle sue delusioni amorose, convola a nozze. Non sappiamo molto di suo marito ma sappiamo che si chiama Francesco. Oggi Paola è anche diventata mamma e sembra finalmente che ogni tassello sia al proprio posto. Noi dopo averla vista tribolare in tv ci auguriamo che questo sia solo l'inizio di una splendida vita piena d'amore.

LEGGI ANCHE:Armando Incarnato di Uomini e Donne beccato in giro con la sua nuova fiamma: bellissima e tutte curve