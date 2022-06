Barbara D'Urso, oltre a Memo Remigi ha avuto una relazione con un altro cantante: lo conoscete tutti

Barbara D'Urso da molto tempo è una delle conduttrici più chiacchierate della televisione italiana. Nel corso degli anni è aumentata esponenzialmente la curiosità nei confronti della sua vita privata. Secondo delle indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la conduttrice avrebbe avuto un flirt con un noto cantante. Ecco di chi si tratta.

Nata Maria Carmela D'Urso, classe 57 ha cominciato la sua carriera televisiva partecipando alle primissime trasmissioni di Telemilano 58 (quella che poi è diventata Canale Cinque), ha interpretato alcuni ruoli per sia per le produzioni cinematografiche che televisive. Negli anni '90 decide di iscriversi all' albo dei giornalisti per svolgere questo lavoro in alcune riviste.

Tutti gli amori di Barbara D'Urso

La bella Barbara D'Urso ha avuto nel corso della sua vita delle storie molto importanti, una di queste è arrivata fino all' altare. Nel 1976, propri0o agli inizi della sua carriera era la compagna di Memo Remigi, il noto musicista che ora fa parte degli 'affetti stabili' del programma di Serena Bortone. La loro storia è terminata nel 1980 per motivi mai spiegati con chiarezza. Nel 1982 conosce Mauro Berardi, un produttore cinematografico con cui ha avuto i suoi due figli, Giammauro e Emanuele. Nel 1993 hanno deciso di prendere due strade diverse, mentre nei primi anni del 2000, precisamente nel 2002 si è sposata con il ballerino Michele Carfora, ma anche questa volta la loro relazione è stata breve. I due hanno deciso di separarsi nel 2006 e nel 2008 è stato dichiarato il divorzio.

Negli ultimi anni la bella conduttrice ha mantenuto una certa discrezione sulla sua situazione amorosa, anzi si può dire che ha fatto di tutto per tenere nascosto ogni suo flirt (sempre che ci sia stato). Negli ultimi giorni però, la D'Urso è stata coinvolta in un grosso gossip che la vedrebbe essere stata la compagna di un noto cantante. L'artista in questione sarebbe Pupo.

Il succulento gossip: Barbara D'Urso e Pupo sono stati insieme?

Qualche mese fa, Memo Remigi avrebbe affermato che nel periodo in cui frequentava Barbara D'Urso avrebbe tradito sua moglie e che la relazione con la giovane conduttrice sarebbe terminata a causa della sua voglia di costruire una famiglia. In quel caso la D'Urso non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, mentre questa volta ha fatto sentire la sua voce forte e chiara.

Pupo avrebbe dichiarato di aver avuto una relazione (o un flirt) con Barbara D'Urso, questa volta la conduttrice ha immediatamente smentito le parole del cantante attraverso una diretta sui social. La dichiarazione della D'Urso è stata decisamente dura e lapidaria, non ha mancato di sottolineare che nonostante questa voce giri da molti anni resta comunque falsa.

Pupo risponderà alla smentita di Barbara D'Urso o lascerà decadere la cosa?

