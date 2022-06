Riconoscete questo musetto imbronciato nella foto? Oggi è una star del cinema: ecco chi

In questo scatto dai toni bluastri è un bambino pensoso con i capelli neri e arruffati. Oggi, invece, è uno degli attori più ambiti del cinema. Riuscite a capire di chi stiamo parlando?

L’attore, doppiatore e produttore romano nasce nella capitale il 24 agosto 1969. La sua carriera inizia a teatro, come molti grandi artisti. Dopo Pugili, B.B.K. Baby Bounty Killer e Il principe di Homburg, partecipa ad altre diverse pellicole per il grande schermo, fra cui anche in La carbonara di Luigi Magni. Il grande successo, però, sarà raggiunto l’anno successivo con L'ultimo bacio, per la regia di Gabriele Muccino. Nonostante , poi, nell’ambiente cinematografico già fosse un nome arcinoto, è possibile sostenere che sia diventato tra i più celebri attori nostrani grazie a Gino Bartali - L'intramontabile. Avete capito di chi stiamo parlando? Vi diamo ancora qualche indizio.

L’attore romano è uno tra i più apprezzati e premiati del panorama cinematografico, non solo italiano. Ha infatti vinto tre Ciak d'oro, due Globi d'oro e quattro Nastri d'argento, una Coppa Volpi e tre David di Donatello. Dopo L’ultimo bacio, infatti, ha preso parte a pellicole davvero memorabili, dando prova di essere un vero e proprio “cavallo di razza”. Per questioni di brevità, allora, ne citeremo soltanto tre che, siamo sicuri, vi aiuteranno a capire di chi stiamo parlando: Miracle at St. Anna, per la regia di Spike Lee , ACAB - All Cops Are Bastards, di Stefano Sollima (2012) e Hammamet, di Gianni Amelio (2020). Adesso avrete allora sicuramente capito chi è il bambino col broncio nella foto.

Ecco a chi appartiene quel tenero musetto adesso. Da ragazzino imbronciato a star del cinema

Stiamo parlando, ovviamente, di Pierfrancesco Favino. Il Grande attore, infatti, oggi è la prima scelta di quasi tutte le produzioni cinematografiche e televisive. La sua agenda, dunque, è sempre piena e non smette di dare prova delle sue indubbie qualità. solo nel 2022, infatti, è comparso in ben 2 pellicole per il grande schermo, Corro da te, diretto da Riccardo Milani e Nostalgia, di Mario Martone. Speriamo, allora di vederlo presto in qualche nuovo film, ma speriamo anche che possa trovare il tempo per i suoi cari. Dal 2003, infatti, è sposato con la sua collega Anna Ferzetti e dal loro amore sono nate due splendide bambine. Ci auguriamo, allora, che Favino riesca a ritagliare anche un po’ di tempo per la sua splendida famiglia.