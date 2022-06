Ambra Angiolini sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico, ecco come sta oggi

Tutti amano Ambra Angiolini e nessuno può resistere al suo grande fascino. È dai tempi di “Non è la Rai”, infatti, che ha conquistato il cuore di milioni e milioni di fan. Ultimamente, però, ha comunicato di essersi sottoposta ad un intervento. Vediamo cosa le è successo e come sta oggi

In molti crederanno che l’esordio televisivo di Ambra Angiolini risalga ai tempi di Non è la Rai. In realtà, però, l’attrice e conduttrice romana ha debuttato sul piccolo schermo in Bulli e pupe, su Canale 5. Solo successivamente arriverà a condurre il celebre programma di Gianni Boncompagni e grazie ad esso raggiungerà un successo formidabile. Ricordiamo, poi, che la sua carriera non si limita alla sola TV ed infatti ha inciso ben 4 album e condotto diversi show per la radio. Definire Ambra Angiolini, dunque, è davvero difficilissimo e si rischierebbe di “appiattirla” ad un solo ruolo.

In realtà la brava showgirl ha mille e una doti e riesce sempre benissimo in tutto quello che fa. Dopo la conduzione di Generazione X, Super ed il Dopofestival del 96’, passa infatti ad interpretare diversi ruoli per il cinema. Solo per il grande schermo, infatti, ha lavorato a ben 24 film e molti di questi di grande successo. Basti ricordarne, ad esempio, solo 3: Saturno contro, suo film d'esordio, per la regia di Ferzan Özpetek (2007), Immaturi, di Paolo Genovese (2011) e Al posto tuo, diretto da Max Croci (2016). Per quanto riguarda la TV, invece, ricordiamo solo il suo ultimo lavoro, Le fate ignoranti - La serie, di Ferzan Ozpetek. Ultimamente, poi, si dà da fare anche in radio e, dall’anno scorso, è al timone di Le Mattine su Radio Capital.

Ecco cosa ha confessato ai microfoni del suo show la bella Ambra Angiolini. La verità sulla sua operazione

Proprio a Radio Capital, infatti, la brava conduttrice ha confessato di essersi recentemente sottoposta ad un intervento chirurgico. Presso la clinica Eye Laser di Genova, infatti, l’attrice romana si è sottoposta ad un intervento di chirurgia refrattiva. L’operazione agli occhi è stata svolta correttamente e la Angiolini adesso sta davvero benissimo e ci vede meglio che mai. Sperando, allora, che adesso abbia la vista acuta come quella di un falco, cogliamo l’occasione per farle i nostri più sinceri complimenti per la sua grande carriera, nonostante sia davvero ancora molto giovane.

