Sapevate che Loredana Lecciso ha una gemella molto famosa? La somiglianza è davvero incredibile

La storica compagna di Albano Carrisi oltre ad essere una bionda mozzafiato, porta con se tanti aneddoti che i suoi sostenitori continuano a non capire. Tra un'indiscrezione e l'altra ecco spuntar fuori un'altra chicca. Andiamo a scoprire di che cosa si tratta.

Loredana Lecciso, da tempo, è la storica compagna del cantante pugliese Al Bano. La loro relazione nonostante le voci malevole, è ancora solida e in continua espansione. Loredana è un'ex giornalista e una Showgirl Italiana. Nasce il 26 Agosto del 1972 a Lecce, in Puglia. A proposito del suo lavoro, pochi sono a conoscenza della sua vecchia professione, lasciata dopo che ha iniziato una relazione con Albano. Infatti fu proprio grazie al suo lavoro da giornalista che conobbe il suo attuale compagno. Gli chiese di intervistarlo e da quel momento non si sono più lasciati. Dalla loro unione sono nati due figli: Jasmine Carrisi e Albano Jr Carrisi. In pochi, però, sono a conoscenza del fatto che Loredana ha già un'altra figlia. Il suo nome è Brigitta e ha circa 21 anni, nata dal suo matrimonio precedente con Fabio Cazzato.

Loredana Lecciso, in che rapporti è con l'ex moglie di Albano?

Dal primo momento che la Lecciso ha intrapreso la sua relazione con il Cantante di Cellino San Marco, i suoi rapporti con l'ex moglie sono stati molto contrastanti e spesso al centro dell'attenzione. Infatti il loro "tringolo" fa ancora discutere milioni di sostenitori che vorrebbero che Albano e Romina tornassero insieme. Dopo numerosi scontri e clamorose notizie lette dai rotocalchi rosa, ad oggi il rapporto tra i tre sembra essere giunto a un punto di equilibrio. Questo ha fatto sì che i figli di Romina e i figli di Loredana abbiano instaurato un rapporto molto solido e si possono considerare una famiglia allargata.

Loredana Lecciso e l'indiscrezione sulla presunta gemella. La somiglianza con questa donna è davvero impressionante: ecco chi è

Alla Showgirl Leccese è stata associata la somiglianza con Asia Nuccetelli. Questa è la figlia di Antonella Mosetti ed è un volto noto al pubblico per la sua partecipazione all'Edizione del 2016 del Grande Fratello Vip. Infatti, dopo la sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia la Nuccetelli ha scelto di intraprendere una strada universitaria. Sul suo profilo Social vanta un seguito di 231 mila followers. Anche se il suo account Instagram attualmente risulta essere privato, si intende il suo essere una Donna molto riservata.

Ma tornando a Loredana, il pubblico italiano ha notato una certa somiglianza con la compagna di Albano Carrisi. Infatti è stata considerata la sosia della donna. Entrambe hanno i capelli biondi, gli occhi chiari e hanno un fisico sensuale e femminile. La stessa Asia aveva confermato la somiglianza con la Lecciso e questo ha scaturito molto stupore nel pubblico. Un "legame" anche se non di sangue ha portato a immaginare che le due siano sorelle gemelle.

