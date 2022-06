Ilaria D'Amico e Gigi Buffon, dopo mesi viene fuori il vero motivo della crisi di coppia: non se lo aspettava nessuno

Negli scorsi mesi, la separazione tra Gigi Buffon e Ilaria D'Amico ha riempito pagine e pagine dei giornali. Nessuno poteva immaginare che dopo mesi sarebbe venuto a galla il vero motivo della loro crisi.

Gigi Buffon e Ilaria D'Amico hanno ufficializzato la loro unione nel 2014, ma negli ultimi mesi sono stati vittime di un feroce gossip che li vedeva sul punto di lasciarsi. Sembra che i due stiano passando un momento di crisi che non accenna a migliorare, il gossip continua ad essere acceso dal fatto che la coppia vive sempre più distaccata dai riflettori, cosa che prima non accadeva.

Ilaria D'Amico e Gigi Buffon il primo incontro

Come detto in precedenza, i due fanno coppia dal 2014 e il loro amore è stato coronato dalla nascita di un figlio Leopoldo Mattia. In un' intervista a Vanity Fair è la giornalista sportiva a parlare del primo incontro. Ha confettato che per lei è stato strano considerare Buffon come un uomo senza guardare alla sua figura di campione.

L'incontro è avvenuto ad una cena per beneficienza dove hanno avuto modo di conoscersi e confrontarsi su un tema molto particolare che aveva colpito la D'Amico. Una volta a Parma lo storico portiere della Juventus ha indossato una maglietta con la scritta "Boia chi molla" cosa che non le era piaciuta.

Chiedendo spiegazioni ha ritrovato un uomo molto sincero che ha spiegato il suo gesto come immaturità e nessun messaggio politico. Dopo quell'incontro i due hanno cominciato a vedersi sempre più spesso finché hanno deciso di cominciare una relazione seria.

La D'Amico ha però confessato di essere stata molto impaurita dal fato che la sua relazione e la sua vita privata fosse messa in pubblica piazza, cosa che lei ha cercato di evitare da quando ha cominciato ad essere una delle conduttrici del piccolo schermo. Pur sapendo che sarebbe accaduto non ha fare a meno di affrontare il problema per stare accanto all'uomo che aveva scelto.

Ilaria e Gigi, il vero motivo della crisi: stanno ancora insieme?

Per mesi i due si sono ritirati a vita privata, cercando il più possibile di tenersi fuori dai riflettori. Secondo le indiscrezioni la crisi è stata scatenata dal mancato matrimonio che Ilaria D'Amico avrebbe voluto. Eppure solo nelle ultime ore, i due sono stati sorpresi a passeggiare amabilmente, mano nello mano come hanno sempre fatto. Sono stati anche sorpresi a scambiarsi un tenero bacio pieno d'amore. Insomma sembra che la crisi, se mai ci fosse stata, è stata superata da un pezzo.

