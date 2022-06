Tina Cipollari fotografata in spiaggia: con questo outfit è davvero irriconoscibile

La celebre opinionista di Uomini e Donne ha voluto sconvolgere tutti con il suo nuovo look. Andiamo a scoprire più a fondo la questione.

Tina Cipollari comincia la sua carriera televisiva nel 2001 quando entra per la prima volta nello studio di Uomini e Donne per corteggiare Roberto: tra loro non è sbocciato l'amore, ma il personaggio che Tina interpreta fa talmente presa sul pubblico in studio e da casa che Maria De Filippi decide di farla prima tronista dello show. Ad oggi è l'opinionista per eccellenza del dating show di Maria De Filippi. Considerata (se si può dire) una delle colonne portanti, fin dalla sua primissima puntata.

Nasce a Viterbo il 10 Novembre del 1965 e nel corso della sua carriera, oltre all'immancabile poltrona nel programma della De Filippi, ha avuto diverse storie d'amore che hanno fatto la storia. La prima si ricorda con Kikò Navalli, con cui ha avuto dei figli e si sono sposati. Dopo 13 anni di matrimonio i due si separano e dopo di lui arriva nel 2018 Vincenzo Ferrara. Da allora la coppia è ancora unita e fortemente innamorata, tanto che Tina si trasferisce a Torino dove il compagno ha aperto un nuovo ristorante. Si sarebbero dovuti sposare nel mese di Aprire 2020 con pochi invitati a Firenze, ma l'evento è stato rimandato a causa della Pandemia da Coronavirus. Per adesso non sono ancora convolati a nozze, ma già il fatto che si sia trasferita per lui, è una promessa già molto evidente.

Ad oggi, l'opinionista ha sempre regalato ai suoi fan outfit molto eccentrici e trucco molto evidente. Proprio per questo, Fabio Nova (una new entry del trono over) l'ha riempita di critiche e ha dichiarato che gli abiti scelti da Tina non le cadevano bene addosso. Ovviamente Tina non ha di certo taciuto alle parole del cavaliere. Per quanto abbia sbottato e affrontato un botta e risposta con l'uomo, Tina oggi si mostra completamente diversa e pronta ad affrontare la sua nuova avventura nel programma. Uno scatto in particolare ha destato l'occhio dei suoi ammiratori, che non ci hanno pensato due volte a esprimere ciò che pensavano.

Tina Cipollari, il total look che sconvolge tutti

Nella foto scattata a Mykonos, l'opinionista si mostra con occhialli grandi e scuri, un cappello e un vestitino bianco che la aiuta a non soffrire troppo l'intenso caldo greco. A quanto pare, la Cipollari ama Myknos, tanto da esservi recata più volte nel corso della sua vita. Ecco la foto in cui è davvero irriconoscibile, nel senso che pochi riuscirebbero a sapere che dietro quegli occhiali c'è il persoanggio televisivo che tutti conosciamo:

Altri sostenitori, invece, hanno commentato il post della Cipollari scrivendogli che non vedono l'ora di rivederla in televisione con le nuove puntate di "Uomini e Donne". Ovviamente, insieme a lei, anche il secondo opinionista più amato del programma sarà riconfermato nella stagione 2022/2023. Stiamo parlando di Gianni Sperti, l'incredibile braccio destro di Tina. La coppia da sempre ha avuto un legame speciale all'interno del programma, e nonostante qualche battibecco, non possono fare a meno l'uno dell'altro.

